Insólito regalo al Dr. Durán por su cumpleaños durante la conferencia del MINSAP

El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), cumple este jueves años y la prensa acreditada en Cuba le regaló no hacer preguntas en la conferencia diaria sobre la evolución del coronavirus en la isla.

"Ya sé que se pudieron de acuerdo y el regalo que me van a hacer es no hacer preguntas. Me las van a guardar para mañana", dijo el Dr. Durán desde La Habana.

La habitual comparecencia, en la que solo hacen preguntas medios acreditados en la isla y permitidos por el régimen, finalizó hoy sin ningún cuestionamiento y con un breve homenaje al médico.

El especialista agradeció las muestras de agradecimiento, incluidas las del gobernante designado Miguel Díaz-Canel. Además mostró un títere suyo durante la conferencia.

"Me llevaron recio... Este títere que salió un día por la televisión. Lo hicieron hasta con el pitusa que yo me pongo y lo que realmente me llevaron recio fue con el pelo, pero bueno... Fue hecho con mucho amor por un grupo de niños de Villa Clara", detalló el Dr. Durán.

La televisión estatal también regaló un vídeo con poemas y repentismo de varios artistas cubanos. "Otra muestra más de cariño", apuntó de nuevo el médico.

Francisco Durán García nació un 4 de junio en Santiago de Cuba. Se graduó de Medicina en La Habana en 1975 y actualmente es la cara visible del coronavirus en el país. El espacio estatal Mesa Redonda transmitirá un especial sobre su vida con motivo de su cumpleaños.

El MINSAP informó este jueves de 12 nuevos casos de coronavirus en Cuba para un acumulado total de 2119, de los cuales 1839 ya se recuperaron y 83 fallecieron por el COVID-19.