Yomil critica a la oposición cubana: "Lo que están es manipulando y viviendo del sufrimiento del pueblo"

El reguetonero Yomil Hidalgo lanzó una crítica en las redes sociales a la oposición cubana y dijo que "lo que están es manipulando y viviendo del sufrimiento del pueblo y al final nadie ha hecho ni resuelto nada".

El integrante de Yomil y El Dany compartió una foto suya con la leyenda: "No hables, actúa, no digas, demuestra, no prometas, cumple".

En un comentario en su propia publicación, el artista lanzó toda su furia a los opositores y los acusó de perseguir a los artistas: "Dejen el descaro ya de seguir mezclando a los artistas en sus campañas de política que al final todos lo que están es buscando un bulto de dólares y nadie en la oposición esta para nada desde hace años y menos ahora".

"Lo que están es manipulando y viviendo del sufrimiento del pueblo y al final nadie ha hecho ni resuelto nada en 4 años dejen ya la doble moral y la cazadera con los artista que ya me tienen empin.... así que también es fuego con todos estos politiqueritos estos que están atrás de un teléfono, que ninguno nunca ha hecho ni ha resuelto nada por el pueblo", continuó.

Captura de Instagram / Yomil Hidalgo

El comentario de Yomil generó un gran revuelo y muchas críticas le llegaron de vuelta.

"Y los comunistas también llevan haciendo un bulto de dólares a costilla de tu gente y no dices nada, y si la gente que está hablando lleva 4 años sin hacer nada ni resolver nada, los comunistas llevan 61 años sin hacer nada ni resolver nada. Acere, ten moral y chúpate un limón para que hables con base para la próxima", comentó un usuario.

"Deja de poner excusas y di la verdad. Q los hospitales son un asco, q las escuelas están en pésimas condiciones, q o hay medicina, q no hay comida, q todo lo q entra de dinero se lo roba el gobierno y no invierte en nada q sea de beneficio para el pueblo", escribió otro.

"Ferrer esta allá adentro y por qué no lo apoya ningún artista “grande” de Cuba. Por qué no se hacen eco, por qué no dan su opinión. Entonces pasa algo en otra parte del mundo y para eso sí son los primeros. Ya está bueno del descaro y el mismo discurso", fue otro de los comentarios.

Pero Yomil no se quedó callado ante las críticas y escribió: "Del lado de la gente estoy desde que tengo uso de razón, soy de los pocos que a la hora cero he dado el paso al frente a favor de mi gente, y cuando he tenido que alzar mi voz lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, pero no la cacen más con los artistas incitando a hacer lo que nadie hizo aquí, lo que yo he visto es que todos los que critican ahora muchos salieron huyendo".

Además, puso el ejemplo de cómo en Venezuela, que "tiene una oposición mil veces más dura y más seria que Cuba", las fuertes manifestaciones que se dieron a principios de 2019 no cambiaron nada en el país.

Captura de Instagram / Yomil Hidalgo

Captura de Instagram / Yomil Hidalgo

Yomil, y la mayoría de los reguetoneros cubanos, son constantemente blanco de críticas por no denunciar la situación de Cuba y las atrocidades del gobierno cubano y llenarse los bolsillos con sus presentaciones en Miami.