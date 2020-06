Cubano con coronavirus critica la atención que recibe en el hospital La Covadonga

Un cubano contagiado de coronavirus está pidiendo a sus familiares y amigos que lo ayuden a paliar la falta de atención que padece en el Hospital Salvador Allende (La Covadonga), donde está ingresado.

Yohe Carrasco, residente en La Habana, fue diagnosticado con el virus hace una semana y desde entonces permanece en la sala Mariana Grajales del centro sanitario.

Según relató en su muro de Facebook, hasta el momento no había presentado ningún síntoma, salvo la pérdida de olfato y paladar.

“Pero ayer (lunes) en la noche mi compañero de cuarto colapsó por un estado nervioso, sugestionado y (por) reacciones de los medicamentos, que son bien fuertes. No había en sala para estas urgencias un Diazepán para ponerle, relajarlo y poder dormir tranquilo. Le dijeron que iban a buscar un especialista o un clínico para valorar su comportamiento y esta es la hora, todo un día completo y nunca vino el clínico ni el especialista. Hoy se encuentra en la misma situación”, denunció.

“Hoy por la mañana yo, por el malestar de la noche que pasamos con mi compañero, pues me sentí un poco tenso y debido a eso pues tengo indisposición del estómago, de hecho, vomité el desayuno, la merienda y me quedé con esa indigestión todo el día. Con esa molestia almorcé, merendé y comí pero así todo, volví a vomitar. Llamé a la enfermera para que me pusiera un Gravinol y se me quitaran las náuseas y no hay en la sala ese medicamento tampoco”, describió.

“Las explicaciones, ¿cuáles fueron?: que los medicamentos se pedían (a) diario, depende (de) los síntomas de los pacientes, es decir, que si surge algo de urgencia no hay en una sala medicamentos para actuar en una emergencia”, añadió.

“¿Qué tipo de atención es esa? Que tengas que pasar una noche con malestar. Y el médico frente de la sala me asignó un Diazepán en tableta. Dios nos proteja”, concluyó.

La denuncia de Yohe ha recibido muchos comentarios de amigos que se solidarizaron en la red social con lo que está viviendo.

“Sé lo que está pasando, lo viví en ese mismo hospital. Pon pública tu publicación para que veas como enseguida se resuelve la situación”, sugirió un usuario.

“Qué terrible. Esas son las cosas que no te ponen en el noticiero. Cuídate, hermano, trata de mantenerte calmado para que te puedas recuperar pronto y salir de ahí”, recomendó otro.

“Compartí la publicación para que se sepa por mucha gente y los que puedan hacer algo, que lo hagan. (…) Voy a pasar dinero a tu móvil, que es otra cosa que se me ocurre que puedo hacer desde aquí”, le dijo una amiga.

Hubo algunos que se brindaron a llevarle alimentos y medicinas al hospital.

“Tampoco dudes en exigir tus derechos sin miedo ninguno, veremos qué medicamentos podemos conseguir y ver cómo les podemos hacer llegar comida. ¿Podemos llevarles algo de comida o de cosas que tengan allí para comer?”, preguntó una internauta.

Por su parte, el actor Antonio Arroyo le ofreció varios medicamentos para los nervios y el estómago. “Tengo Ranitidina y Clonazepám, un psicotrópico potente. Tengo pastillas para la acidez y alka setzer, no sé si te sirvan. Gravinol no tengo, pero te averiguo”, detalló.

Finalmente, una hora después de la publicación, el enfermo comunicó que ya personal sanitario había ido a su habitación a inyectarlo a él y a su compañero de cuarto.

“Aparecieron los medicamentos. Solo vamos a dormir”, informó.