Policías en Nueva York piden respeto: "Dejen de tratarnos como animales y matones"

El presidente de un sindicato de policías de Nueva York, Mike O'Meara, pidió respeto a los medios y a los manifestantes que en las últimas semanas han dado una imagen de villanos de los oficiales que manejan los disturbios violentos tras las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd.

"¡Dejen de tratarnos como animales y matones, y comiencen a tratarnos con algo de respeto! Por eso estamos hoy aquí. Nos hemos quedado fuera de la conversación. Hemos sido vilipendiados", dijo este martes el presidente de la NYC Police Benevolent Association, que agrupa a 24 mil policías de Nueva York según la revista Newsweek.

O'Meara criticó la actuación del agente de la policía de Minneapolis con Floyd. "No toleramos lo que pasó... Rechazamos rotundamente lo que hizo como asqueroso. ¡Es asqueroso! No es lo que hacemos. No es lo que hacen los policías... Él mató a alguien. No lo hicimos nosotros y ahora estamos restringidos", dijo sobre Derek Chauvin.

"Todos intentan avergonzarnos. Legisladores. La prensa. Todos están tratando de atacarnos para que nos avergoncemos de nuestra profesión. ¿Sabes qué? Esto no está manchado por alguien en Minneapolis. Todavía tiene un brillo, y también el de ellos", agregó.

El representante de ese sindicato afirmó que los medios se han centrado en la brutalidad policial y "nadie habla de todos los policías que fueron asesinados la semana pasada en los Estados Unidos y hubo varios". Además que la mayoría de las interacciones entre los oficiales y el público fueron "abrumadoramente positivas", una 375 millones.

Desde que se conoció la muerte de Floyd tras ser inmovilizado varios minutos en el suelo mientras un policía le presionaba el cuello con la rodilla, las protestas en Estados Unidos contra la brutalidad policial y el racismo son diarias, aunque en varias localidades tanto manifestantes como policías han tenido gestos de reconciliación entre ellos.

Las protestas "No puedo respirar", últimas palabras de Floyd, y Black Lives Matter llevaron a varios legisladores a reformar el accionar de la policía en las ciudades de Estados Unidos.

El representante de NYC Police Benevolent Association afirmó este miércoles en una entrevista con FOX News que "la idea de que la policía no es investigada y que somos una organización salvaje y hacemos lo que deseamos es solo una falsedad... Y, por eso creo que es importante porque necesitamos que la gente entienda que estamos bajo escrutinio".

Mike O'Meara reiteró que "el 99.999 por ciento" de los miembros de esa asociación "actúan honorablemente todos los días. Pero, de repente, los medios y los legisladores de Nueva York los están pintando de mala manera".