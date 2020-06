Yomil y El Dany lanzan un nuevo concierto online con invitados espaciales

Si te quedaste con ganas de más música después de haber ofrecido tres conciertos "desde casa", ahora la agrupación cubana de música urbana Yomil y El Dany te trae una nueva presentación a través de las plataformas digitales con la que podrás a bailar desde casa.

El popular dúo de reguetón ha lanzado un cuarto concierto en vivo mediante de su canal oficial de YouTube con el objetivo de complacer las peticiones de sus fans de regalarles una nueva actuación en vivo durante el tiempo de cuarentena por la pandemia de coronavirus.

A diferencia de las emisiones anteriores en directo que fueron hechas en la residencia que posee Yomil Hidalgo en el barrio habanero Casino Deportivo, en esta ocasión los cantantes urbanos utilizaron una escenografía un tanto diferente que está compuesta por una tarima, sombrillas de luces y un fondo que fusiona colores de tonos morados.

Durante el concierto, Yomil y El Dany deleitaron a su público con algunos de los temas que más éxitos han tenido en su carrera, entre los que encontramos Te paso a buscar, Jala jala, No volveré, No me parece o To' Gucci to' durako, entre muchos otros.

Asimismo, los reguetoneros contaron durante su presentación con la presencia de los cantantes cubanos de música urbana Harryson, Kimiko & Yordy y Alex Duvall, junto a quien cantaron su sencillo en colaboración Bombazo.

Luego de la transmisión en vivo en la mencionada plataforma, Yomil y El Dany dejaron grabado la actuación en su canal en un vídeo para el disfrute de todos aquellos que no pudieron acudir a la cita virtual.

De igual modo, los reguetoneros aprovecharon para una vez más dar las gracias a sus admiradores por todo el apoyo y el cariño que les profesan a diario y por la aceptación que tuvo este cuarto concierto.

"Mi gente está disponible en nuestro canal de YouTube el 4to concierto online para todas aquellas personas que no lo pudieron disfrutar en vivo. Y gracias a todos por la gran aceptación que ha tenido, los amamos", comentaron Yomil y El Dany en Instagram.