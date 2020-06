Matan a un joven de 18 años tras un tiroteo en las afueras de un supermercado de Miami

Un joven de 18 años murió este martes en la tarde tras un tiroteo a las afueras de un supermercado en Miami, Florida, informa la cadena Local 10.

"No se veía bien. Nunca antes había visto algo así. Al principio pensé que fue atropellado por el automóvil y luego alguien dijo: "No, ¿no oíste los disparos?". Entonces dije: "Oh, le dispararon", dijo una testigo al citado medio.

El joven fue declarado muerto en el Centro de Trauma Ryder, a donde fue trasladado tras el tiroteo en el que se usó "un arma poderosa", según los presentes en el momento.

La familia identificó a la víctima mortal como Garry Laguerre.

La policía de Miami acudió al área de Northwest 54th Street y Fifth Avenue tras recibir una denuncia por el tiroteo, ahí protegieron a la víctima que acababa de recibir varios disparos.

Los agentes intentaron buscar a los sospechosos que se movían en un vehículo.

De momento no hay más detalles sobre este incidente.

"El racismo. El asesinato el uno del otro. Todos deben rendir cuentas. Si ves algo, di algo. Esa es la única forma en que se detendrá. Esa es la única forma en que resolvemos todo esto", agregó la testigo a Local 10.

