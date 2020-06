Thalia se convierte en el nuevo viral de las redes por su reacción al ver una rana

Thalia se caracteriza por mostrarse espontánea y tal cual es en la red social de Instagram, donde es muy activa. La mexicana constantemente se dirige a sus fans para mantenerles al tanto de sus quehaceres y aventuras y siempre lo hace con gran naturalidad, algo que le ha valido para convertirse en viral en varias ocasiones durante los últimos años. Uno de los momentos más sonados es el famoso "¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten?", que incluso hizo canción para sacarle rentabilidad.

Y ahora ha vuelto a ocurrir. En esta ocasión, la cantante y actriz de 49 años ha logrado dar la vuelta al mundo y ser tendencia por la reacción que tuvo al encontrarse con una rana mientras daba un paseo por el campo. Un momento que quedó grabado por ella misma mientras hacía una storie para Instagram.

"¿Cómo están bellezas mías? Estamos a gusto, en la naturaleza. A ver chicuelos, vamos a la aventura de la vida", comenzó diciendo. Pero sin duda, el momento que divirtió y sigue divirtiendo de sobremanera a los usuarios de las redes sociales es el segundo en el que ve en una charca a una rana, un animal que le da auténtico pavor. ¡Atentos!

La intérprete de No me acuerdo comenzó a soltar palabrotas sin parar hacia el anfibio que se encontraba a cierta distancia de ella, pero aún así no pudo frenar el impulso de insultarle hasta quedarse a gusto. Y es que parece ser que la Emperatriz de la Belleza padece bufonofobia, es decir, miedo a la ranas. De ahí su reacción al ver al animal.

Mientras que el vídeo continúa dando la vuelta al mundo y haciendo reír a sus espectadores, todo apunta a que Thalia será la estrella aliada de la marcha LGTBI en Ciudad de México que se llevará a cabo el próximo 27 de junio de manera virtual por la pandemia.

Durante sus años de carrera la cantante siempre ha mandado mensajes de apoyo a la comunidad LGTBI, por lo que no es de extrañar que haya sido elegida por el comité para abanderar la marcha de este año.