Vecinos de Regla se enfrentan a los golpes con la policía

Un grupo de vecinos del municipio de Regla, en La Habana, se enfrentaron a golpes con oficiales de la policía cubana este jueves.

En el video, que ha sido compartido por muchas personas en redes sociales, puede verse cuando los agentes pretenden detener a una persona y el grupo de vecinos lo impide. Incluso se ve que varios pelean contra los oficiales, y estos propinan golpes a un hombre y empujan a una mujer.

Una comentarista aseguró que una madre y su hija habían quedado lesionadas tras el enfrentamiento, y compartió fotos de los moretones que dejaron en el cuerpo de una mujer.

Mujer golpeada por la policía/Facebook

Se trata de "una madre que reaccionó al ver que estaban maltratando a su hija e hijo", relataron.

"Son unos abusadores y no puedes reclamar nada porque si no te ponen una multa o vas preso, así no se puede", dijo una cubana.

Al final de la grabación, puede apreciarse que luego de la intervención de los vecinos los agentes se van en la patrulla policial.

"Al fin el pueblo de Cuba está cogiendo fuerzas y cansándose de tantas cosas malas. Orgulloso de ser cubano y más orgulloso de ser de Regla", dijo un cubano.

"Que falta de respeto, pero lo mejor es que ya no somos los de antes, ya el pueblo se une y no acepta sus maltratos", opinó una mujer.

En los últimos tiempos son varias las noticias de ciudadanos que se han enfrentando a la policía cubana. Tal fue el caso de un grupo de cubanos que se enfrentaron a las autoridades en una cola para comprar pollo en la tienda “Puentes Grandes”, en Nuevo Vedado.

"Sigan jugando con el hambre del pueblo", dijo una mujer; “la gente no saben sus derechos”, “la culpa la tiene el pueblo por aguantarlo y permitir todo”, dijeron otros.