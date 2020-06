Abogados de Miami hablan sobre derechos raciales y fallo de la Corte Suprema a favor de la comunidad LGTBIQ+

Abogados de la importante compañía Gallardo Law Firm, radicada en Miami, consideraron de histórico el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en beneficio de la comunidad LGBTIQ+, y subrayaron que los recientes acontecimientos que han sacudido Estados Unidos por el tema de la tolerancia pudieran ser el preludio de una nueva sociedad.

En declaraciones al programa "Contigo", en colaboración con CiberCuba, los letrados analizaron el veredicto de la Corte el pasado lunes, que modificó la Ley de Derechos Civiles de 1964, Artículo 7, sobre la prohibición de discriminar laboralmente a una persona por su sexo.

De acuerdo con el fallo del Tribunal, a partir de ahora eso también aplica para las personas con distinta preferencia sexual o identidad de género.

Elvis Adam, abogado de Gallardo Law Firm explicó que actualmente lleva dos casos de discriminación cuya decisión final estaba detenida por orientación de los jueces.

En uno de ellos, señala Adam, "el otro el abogado llegó a interponer una moción contra mí por caso frívolo, pues esa ley de 1964 no hablaba de orientación sexual".

Por ello, esta decisión de la Corte de Atlanta es importante, y aún cuando algunos estados tienen aún el sistema anterior que permite el despido por orientación sexual, eso ahora podrá cambiar gracias a que existe la garantía de que se aplique la nueva disposición de la Corte en todo el país, subrayó.

Los expertos comentaron que el fallo tiene como precedente dos demandas: la de Gerald Boston, que denunció haber sido despedido de su trabajo en el condado de Clayton, Georgia, por ser gay; y la de Amy Stephens, un hombre que trabajaba en una empresa de servicios funerarios y fue despedido por cambiar de sexo.

"Trabajé 10 años en el condado de Clayton atendiendo niños abusados y otras víctimas. Era bueno, pero un día decidí jugar en un equipo gay de softball y en ese momento mi vida cambió. Me botaron", explicó Boston.

Stephens, por su parte, le comunicó a su jefe que se iba a cambiar de sexo y empezó a llegar al trabajo vestido de mujer, pero de inmediato lo despidieron.

La corte de la ciudad le dio la razón a su jefe, y ella elevó su reclamo a la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, no vivió para ver el histórico resultado, pues falleció en mayo debido a una falla renal.

Los expertos también se refirieron al racismo y a los señalamientos contra la policía, especialmente en Florida.

Mayra Jolie, activista afrocaribeña dedicada a la defensa de los policías en ese estado consideró que "se ha querido demonizar al cuerpo policial".

"Esta no es una entidad que beneficia solo a los que se portan bien, sino que con el trabajo de los agentes se beneficia la conducta del criminal", consideró.

Dijo que "los policías son los primeros que llamamos cuando la casa se está quemando. Aquí no hay lados, hay que unirnos por el apoyo a nuestra fuerza policial".

Por su parte, el afroamericano Darin Davis relató su experiencia con el racismo en Estados Unidos, y sobre una particular relación con un líder del Ku Klux Klan (KKK).

Davis supo lo que era el racismo a la edad e 9 años, cuando fue atacado en plena calle por ser el único niño negro en una marcha estudiantil.

Tras varios años de activismo, llegó a invitar a un líder del KKK (identificado como Sr. Kelly) a su casa, para debatir sobre racismo con otros invitados judíos, negros y blancos, solo para conversar con el Sr. Kelly.

"Él y yo, que hacíamos cosas diferentes, no pudimos cambiar sus ideas sobre el clan porque estaban cimentadas en su mente por años; sin embargo, sobre el respeto, este hombre afirmaba "Yo no estoy de acuerdo con él y él no está de acuerdo conmigo, pero podemos sentarnos y hablar y escucharnos", enfatizó.

En las últimas semanas EE.UU. ha sido centro de intensas protestas luego de que un policía blanco asfixiara hasta la muerte al afroamericano George Floyd.

En medio de esas manifestaciones contra el racismo y el abuso policial, la Corte emitió el histórico fallo a favor de otra minoría marginada, la comunidad LGBTIQ+, y a tres días de que el presidente Donald Trump anunciara que su administración permitirá a los doctores negarse a practicar abortos o cirugías transexuales con base en sus creencias religiosas.

Este decreto sustituiría una norma aprobada en 2016 por el expresidente Barack Obama (2009-2017), quien amplió la definición de género, a "hombre, mujer, ninguno o una combinación de hombre y mujer".

La protección legal a quienes se nieguen a atender a pacientes transexuales o a practicar abortos con base en sus creencias ha sido considerada una estrategia del mandatario para satisfacer la base electoral de la derecha cristiana que apoyaría su reelección en los comicios de noviembre venidero.

Antes había tomado otras medidas para complacer a la base más conservadora de su electorado como dejar sin fondos públicos a las clínicas de planificación familiar que ofrecen abortos, a fin de dificultar el acceso a ese servicio médico.