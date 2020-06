Joven manifestante arremete contra exiliados cubanos de Miami

Jackeline Gómez, una joven que se identificó como cubanoamericana, dijo sentirse “desilusionada” con los exiliados cubanos que critican las protestas de las últimas semanas tras la muerte de George Floyd.

“Quiero decir como cubanoamericana que estoy bien desilusionada con los cubanos mayores que están protestando contra este movimiento”, dijo Gómez en declaraciones a America Tevé.

“Esta pelea es de los latinos, de los inmigrantes, de los gays, de los trans, esto ha sido demasiado el abuso a los derechos humanos, civiles, a nuestros derechos”, añadió.

Gómez fue una de las decenas personas que se dio cita el viernes en la Antorcha de la Libertad, en el Downtown de Miami, para conmemorar la fecha en la que en 1865 muchos esclavos en Texas supieron que habían sido liberados.

En la tarde del pasado miércoles, un grupo de cubanos y latinoamericanos en general se manifestaron en Miami en favor del gobierno del presidente Donald Trump, de la gestión de la Policía y contra la organización Antifa.

Los manifestantes también exigieron la renuncia del alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, a quien criticaron por su gestión de la crisis derivada de la muerte del afroamericano George Floyd, que ha traído varias semanas de protestas en Miami, como ha venido ocurriendo en otras ciudades del país.

Con pancartas como "No queremos alcaldes pendejos ni policías de rodillas" o "We support 100 % Police", los manifestantes criticaron la actuación de Suárez por no plantar cara a las manifestaciones, en las que han sufrido daños varios negocios o han sido vandalizadas estatuas, como ocurrió con la de Cristóbal Colón y Juan Ponce de León.

Previamente, el 14 de junio, hubo enfrentamientos entre manifestantes en contra del racismo y seguidores del presidente Trump, en la que defensores de la campaña Black Lives Matter se expresaron con pancartas y consignas a favor de la igualdad racial y contra el abuso policial, mientras los simpatizantes de Trump se expresaron a favor de "la ley y el orden".

El organizador de la manifestación pro-Trump, Evelio Medina, expresó entonces que no se oponía a las protestas que apoyaban Black Lives Matter, sino contra el daño a la propiedad.

Estados Unidos vive desde hace varias semanas una oleada de manifestaciones por la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis, ocurrida 25 de mayo. En algunas de las manifestaciones las autoridades recurrieron a la fuerza militar para controlar actos vandálicos y saqueos a negocios.

El presidente Donald Trump firmó el martes la orden ejecutiva titulada “Policía Segura para Comunidades Seguras”, destinada a reformar el sistema policial de Estados Unidos. La nueva norma incluye la prohibición de maniobras de estrangulamiento excepto en casos extremos, es decir, solo si los policías consideran que su vida está en riesgo.

El mandatario precisó en su discurso previo a la firma de la nueva orden ejecutiva que se opone “firmemente” al esfuerzo “radical” de desmantelar las fuerzas policiales, y recordó que los niveles de delincuencia se encuentran bajo mínimos históricos en Estados Unidos.