Empresario de Miami sorprende a su profesor en Cuba con una comida por el Día de los Padres

Luis Alberto González recuerda con mucho cariño a su profesor de sexto grado en la primaria Unión Internacional de Estudiantes, ubicada en el Vedado, en La Habana, y quiso aprovechar el Día de los Padres para hacerle llegar un regalo a su propia casa.

Este domingo envió una comida, bebidas y un cake a través de Alabao, un negocio que brinda servicio de cantina a los cubanos de la Isla.

"Marqueti es un hombre excepcional, todos los que estudiamos en la UIE lo recordamos con mucho cariño", cuenta Luis Alberto.

"Él era famoso porque nunca nadie lo vio sonreír, pero no hacía falta. Marqueti trabajó por más de 40 años en esa escuela y todo el que haya estudiado allí lo considera el mejor maestro de la primaria. Ahora que tengo un negocio que me permite tener un detalle con él no quise perder la oportunidad", agrega.

Reverso de la postal que envió Luis Alberto a su profesor Marqueti

Esta mañana Luis Alberto compartió en su perfil de Facebook el momento en el que tocan a la puerta del profesor. En la publicación sus amigos no paran de escribir comentarios emocionados.

"Luis me has sacado las lágrimas... El mejor maestro del mundo... Yo me portaba súper mal y el era el único que me comprendía y me trataba con mucho respeto... Gracias miles por este gesto tan bello", comentó una de las alumnas de Marqueti.

Luis Alberto González es dueño de Alabao, un negocio que desde inicios de abril permite contratar servicio de cantina para los familiares en la Isla con el objetivo de aliviar la crisis de alimentos que enfrenta la población en medio de la pandemia del coronavirus.

Comida y bebida que entregó Alabao al profesor Marqueti

Alabao trabaja en colaboración con varios suministradores independientes en La Habana y Santa Clara, Holguín y Trinidad. Según el propio González, el servicio lo contratan en su mayoría cubanos radicados en Estados Unidos, Canadá, España e Italia.

Cake que entregó Alabao al profesor Marqueti

Cómo funciona Alabao

Las personas interesadas en contratar el servicio pueden acceder a la web de Alabao.net y solicitar la cantina para sus familiares en la Isla. Hay varias modalidades cuyos precios oscilan desde los $22.99 hasta $32.99 (más $2.99 por el booking fee).

Hasta el momento funciona en la Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, Plaza y Playa. Para el envío a otros municipios de la capital hay un pago extra de 7.99 dólares. Alabao también brinda servicios en la ciudad de Santa Clara, en Trinidad, y en Holguín. Este mes tienen previsto iniciar en Matanzas y Camagüey.

Además de las cantinas, en la web hay otros servicios disponibles como envío de dulces y comidas independientes.

Según Luis Alberto las ofertas de cakes, panes y dulces son las más populares. "Este fin de semana de los Padres entregamos más 600 cakes", dice.