Olga Tañón sobre el coronavirus: "Hay tantas personas que se van a enfermar y morir por culpa de irresponsables"

La cantante puertorriqueña Olga Tañón se desahogó en un vídeo en su canal de Youtube, en el que se pronunció sobre la crisis sanitaria del coronavirus.

Con un tono calmado, la artista se grabó en modo selfie y habló de la frustración que siente al ver como la gente sale sin protección a la calle, con riesgo de contraer la enfermedad, en vez de quedarse en casa para prevenir los contagios.

"Paso por aquí para expresar la frustración que siente tras tantos y tantos meses en una casa tratando de cuidando especialmente a la familia, sobre todo a mi hija, que aunque está bien es propensa a enfermedad. Y nosotros que nos cuidamos tanto es tan fuerte ver personas que te dicen que uno es un ignorante porque ellos quieren salir", comenzó en el vídeo que dura poco más de cuatro minutos.

"Es una pena la ignorancia que sigue habiendo en este país y en Puerto Rico, que la gente no toma conciencia de que si no se cuidan ellos, hay tantas personas que se van a enfermar y van a morir. Todo por culpa de un montón de irresponsables que yo se que quieren, pero si pueden quedarse en casa, no se les va a caer un pedazo de piel por no ir a un party", continuó con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de quedarse en casa.

"Es muy duro como padre ver a unos gobernantes que dicen que no se pongan las mascarillas, otros te dicen y te dan todas las excusas del mundo y no quieren aceptar que no han tenido la responsabilidad necesaria para que esto no se regara de esta manera", acusó Tañón, que dice que "todo esto depende de los gobernantes, de que decidan y tomen las decisiones importantes de que esto es serio". "Esta condición mata y cada día va a estar peor".

"Es raro que yo salga, pero cuando salgo lo hago preparada. Pero a la gente no le importa y hay tantas personas que han perdido sus familiares. Quizás a la gente le duela cuando tengan una persona cercana o les toque a ellos mismos", expresó indignada.

Durante la cuarentena Olga Tañón se ha mantenido muy activa en sus redes sociales, donde no solo ha mantenido al tanto a sus fans de cómo ha estado viviendo esta situación, también para animar a todos a contribuir a la lucha de diferentes maneras como haciendo mascarillas.

