Jardiel: “Qué pasaría si la nube del Sahara fuera de leche en polvo”

El humorista cubano Jardiel González ha dedicado un monólogo a la nube de polvo del Sahara que en este momento está pasando por encima de Cuba, mezclando el curioso fenómeno con la escasez de leche en la isla y la pandemia de coronavirus.

En un video titulado ‘El Sahara en La Habana’ publicado en su muro de Facebook, el antiguo integrante del grupo Punto y Coma comenzó diciendo que él no le tiene miedo al polvo del desierto africano, pero que la situación sería diferente si fuera leche en polvo.

“Si tú me dijeras, leche en polvo… te imaginas, leche en polvo del Sahara volando por el aire pa’ Cuba. La gente no iba a entender de que si medida de aislamiento, que si distanciamiento social... No, no, ese iba a hacer el nuevo rebrote del coronavirus en la mayor de las Antillas. Quita’o fase uno pa’ to el mundo”, dijo.

“Tú sabes la perra matazón que se va a formar aquí, desde la punta de Maisí hasta el Cabo de San Antonio. Todo el mundo, vulnerable y menos vulnerable, con su nasojabuco cubano, abierta la jabita de nailon pescando toda la leche en polvo que puedan pescar”, añadió.

“Gratis, la leche en polvo que ahora mismo encabeza la lista de los individuos más buscados por la Interpol a nivel nacional. Por suerte ese no es leche, es polvo na más”, precisó con ironía.

En otra parte de su actuación, Jardiel simula tener dotes de intelectual al afirmar que el fenómeno del polvo del Sahara tiene otras lecturas.

“Ahí hay más polvo por donde cortar, mirándolo desde mi punto de vista, que tiene más de vista que de punto”, expresó el humorista.

“Eso que nos está viniendo pa’ arriba es un aviso, una señal, es un mensaje en polvo directo al pulmón pa’ La Habana, pa’ los habaneros y pa’ las habaneras. Es que hasta lo escucho, asere, como si el Sahara hablara conmigo: ‘No salgas del gao, loco; quédate en la casa, loca. Por estos tres días, refresca la cola hasta el viernes, hazme caso, porque si no, el polvazo va a ser grande’”, agregó.

“Y es verdad, asere, analiza pa’ que tú veas. Pa’l polvero ese es bueno tener el nasobuco puesto, no salir a la calle... Trae bichos y cosas: ácaros pa’ la piel, asma, alergia, afecciones respiratorias. Yo escucho mucho. ¿Qué es lo que quiere el desierto?, que desierta se quede La Habana, más de lo que está”, recalcó.

“¿Y tú sabes lo que va a traer la desertificación de todas las calles y las avenidas habaneras? La Habana en fase uno, de todas formas del polvo venimos y hacia el polvo vamos, pero es mejor estar en fase a que te entierre todo el tierrero ese, por penco”, concluyó.

