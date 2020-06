Thalia revela lo que piensan sus hijos sobre la fama

Muchos podrían pensar que siendo hijo de una de las parejas más populares de la industria de la música como lo son Thalia y Tommy Mottola, sus retoños seguirían sus pasos... ¡Pues no es así!

En el mundo del entretenimiento hay varios casos de hijos que continúan con el legado de sus padres. Un ejemplo reciente es el de Emme, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, quien es una estrella en ciernes después de que el pasado febrero impresionó al mundo al actuar en el intermedio del Super Bowl junto a su mamá. Pero al contrario que ella, Sabrina ni Matthew, de 12 y 9 años respectivamente, están interesados en ser el centro de los flashes como sus famosos padres.

Durante una entrevista con el programa El Break de las 7, de la cadena Univision, le preguntaron a la Emperatriz de la Belleza sobre qué piensan sus retoños acerca de la fama de sus padres. Ante esto, la artista respondió: "No les interesa, o sea no. Les choca".

De hecho, la orgullosa mamá reveló las inquietudes de sus hijos. "Mi hija Sabrina, por ejemplo, ama todo lo que es animación. Adora hacer animaciones, le encanta dibujar, pintar, crear, hacer cómics. Mi hijo dice ahora que lo que quiere ser es un 'gamer'. Entonces, están en eso ya sabes", reveló.

No les interesa en lo más mínimo

"Ellos están totalmente opuestos a lo que papá y mamá hacen. No les interesa en lo más mínimo", añadió, dejando claro que de momento los pequeños de 12 y 9 años estarán alejados del foco. Aunque eso no implica que no estén involucrados con el negocio, ya que según comentó Thalia durante la conversación, su hija Sabrina compuso dos canciones de su última álbum, Viva Kids 2.

"Sabrina compuso dos canciones en este disco. Entonces, por un lado le gusta como el 'behind the scenes', no enfrente. Les gusta lo que es la dirección, componer o producción", señaló.

