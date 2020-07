Noticias de Cuba: Las noticias más importantes hoy 1 de julio de 2020

La actualidad noticiosa en Cuba este día está marcada por la convocatoria a una marcha pacífica por la muerte del joven cubano Hansel Hernández, tras haber recibido un disparo de un policía. Arrestos domiciliarias, amenazas, cortes de acceso a Internet, detenciones a activistas y opositores y un amplio despliegue policial impidieron que la manifestación ciudadana pudiera efectuarse en la capital y el resto de los puntos previamente definidos en el país.

Liberan a artistas independientes Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara

La Seguridad del Estado arrestó a Otero Alcántara y Osorbo cuando se disponían a participar en la protesta pacífica que se convocó en varias ciudades cubanas contra la violencia policial y el racismo.

Régimen impide protestas pacíficas en Cuba por la muerte de Hansel Hernández

La manifestación debía concentrarse ante el cine Yara, en el Vedado, pero la policía política frustró la iniciativa.

Conferencia de prensa por coronavirus en Cuba 1 de julio 2020

El MINSAP ofrece en conferencia de prensa los datos más recientes de la situación epidemiológica en Cuba.

Hijo de José Daniel Ferrer denuncia violencia y tortura policial en Cuba

"Me detuvieron violentamente, me dieron golpes, me pasaron la goma de un Lada por los pies", dijo José Daniel Ferrer Cantillo.

Policía confisca animales y alimentos en almacén ilegal en Artemisa

Se requisaron 56 sacos de soya, 18 sacos de harina de trigo y cinco de azúcar, 21 latas de salsa de tomate, 53 cajas de refresco, 14 de cerveza y 4.000 botellas de pulpa de fruta.

Revolico elimina anuncio de venta de animales tras críticas de activistas cubanos

Los activistas ambientales cubanos abogan por una ley de protección animal en Cuba y promueven un cambio de mentalidad en la sociedad que respete el bienestar animal.

Sociedad Interamericana de Prensa condena represión contra periodistas y activistas en Cuba

Representantes del SIP apoyaron a los periodistas y activistas independientes detenidos este martes por la convocatoria de protesta pacífica en Cuba.

Mara Tekach denuncia que activistas cubanos fueron recibidos con el puño duro de la Seguridad del Estado

La Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba se pronunció en favor de que el Estado cubano respete y escuche los llamados de justicia de los opositores.

Régimen arremete contra The Washington Post y el periodista cubano Abraham Jiménez Enoa, que escribió sobre la muerte de Hansel Hernández

El gobierno cubano llama "pluma mercenaria" y "contrarrevolucionario" a Abraham Jiménez Enoa, autor del texto sobre el joven fallecido, publicado en The Washington Post.

Liberan a José Daniel Ferrer, detenido este martes para evitar su participación en la protesta

A Ferrer y su hijo los detuvieron en la mañana para evitar que participaran en la protesta pacífica convocada este martes por la muerte del joven Hansel Hernández.