Jennifer Lopez reta a su prometido Alex Rodriguez a un duelo de baile: "¡Macho tiene movimientos!"

TikTok ha sido la aplicación de la cuarentena. Miles de personas en todo el mundo se han enganchado a la popular plataforma de vídeos para entretenerse durante su tiempo en casa y Jennifer Lopez y Alex Rodriguez no han sido la excepción.

Durante las últimas semanas hemos visto a la pareja superar diferentes retos ante el ojo crítico de sus fans, que siempre están pendientes de las fotografías y vídeos que comparten. Y viendo el éxito que han tenido, no es de extrañar que la Diva del Bronx haya retado a su futuro marido a un challenge de baile coincidiendo con la emisión del talent show World Of Dance en el que ejerce de jurado.

"¿Cómo no podría desafiar a Alex Rodriguez al #WorldOfDanceAgainChallenge? ¡¡¡Macho tiene movimientos!!! No querrás perderte el episodio de esta noche de World Of Dance, porque él puede robar el programa...", escribió la neoyorquina junto al divertido vídeo en el que les vemos bailar la canción Dance Again, interpretada por ella y Pitbull.

Por su parte, el expelotero publicó el vídeo con la siguiente leyenda: "Ya sabes lo que dicen, ¡la práctica hace la perfección! O en este caso, ¡la práctica hace que no sea tan malo! Estoy agradecido de tener la mejor maestra para ayudarme con mi #WorldOfDanceAgainChallenge. ¡Estoy listo para los duelos de esta noche! Incluso puede haber una aparición sorpresa!".

Sin duda, no se puede negar que Alex Rodriguez no lo intenta y es que en estos últimos meses el empresario parece haber perfeccionado más de un movimiento de baile como ha dejado constancia en sus redes sociales.

Desde luego, el sentido del humor es un ingrediente que no falta en la relación de los 'tortolitos', que tenían planeado pasar por el altar este mismo verano. Unos planes que se han visto alterados por la crisis sanitaria del coronavirus. Aun así, la pareja no pierde la sonrisa y no paran de deleitar a sus incondicionales con divertidos momentos como este.

