Karol G regresa a las redes para presentar su nueva canción con Pop Smoke, "Enjoy yourself"

Karol G ha estado desaparecida del mundo virtual durante las últimas semanas, pero un estreno musical siempre es la excusa perfecta para retomar la actividad en redes sociales y alegrar el día a sus fans.

Este fin de semana, la cantante colombiana regresó a Instagram para presentar su nuevo lanzamiento musical. Se trata de una colaboración con el fallecido rapero Pop Smoke llamada Enjoy yourself.

En la red social, compartió con sus más de 30 millones de seguidores un fragmento de la canción. Siendo esta la primera publicación desde el pasado 2 de junio que compartió una imagen negra en señal de protesta por la muerte de George Floyd.

Enjoy yourself forma parte de Shoot for the Stars Aim for the Moon, el álbum póstumo del rapero Pop Smoke -cuyo nombre real es Bashar Barakah Jackson-, quien fue asesinado a tiros en febrero en su casa de Hollywood Hills. Este trabajo discográfico, que salió a la luz este fin de semana, cuenta con otras colaboraciones con otros artistas como 50 Cent, Quavo, Lil Baby o Tyga, entre otros, siendo la reguetonera colombiana la única latina.

La prometida de puertorriqueño Anuel AA está en plena conquista del mercado musical anglosajón y prueba de ello son sus últimos lanzamientos musicales. Su super éxito Tusa con Nicki Minaj, X con Jonas Brothers y ahora este tema con el fallecido rapero, un sencillo que seguro le da muchas alegrías a nivel profesional.

Después de que la cantante regresara para anunciar esta canción en Instagram, sus fans no solo la felicitaron por el trabajo realizado, también para expresarle lo mucho que la echan de menos en el mundo virtual después de haber estado ausente durante las últimas semanas y poco activa durante la cuarentena.

