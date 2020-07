Conferencia de prensa por coronavirus en Cuba 7 de julio 2020

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó 15 nuevos casos positivos por coronavirus en Cuba. El total acumulado asciende a 2395 personas que han resultado confirmadas con la enfermedad.

Parte oficial del MINSAP

La Habana es el territorio con mayor riesgo epidemiológico. En la jornada de ayer hubo 8 casos relacionados con un foco activo en el municipio Centro Habana. Otros 4 están relacionados con un foco activo en el municipio Cerro. En Mayabeque también hay un foco activo.

Todos los casos detectados este lunes son cubanos. Once de ellos eran asintomáticos. Este comportamiento se incrementa al 66,7%. Esta es la complejidad de la enfermedad que las personas quizás no entienden según el Dr. Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología, quien pide que se extremen las medidas de prevención pues personas que no son conscientes de tener el virus pueden mantenerse contagiado a otros ciudadanos.