Así se baila la timba cubana en tiempos de coronavirus

El bailarín peruano Juan Diego ‘Timbera’ ya era conocido en las calles de Madrid por bailar timba cubana, pero ahora ha ido más allá al idear el uso de unas cuerdas para bailar en pareja, y mantener al mismo tiempo el necesario distanciamiento social en tiempos de coronavirus.

"El virus ha llegado para quedarse, así que se me ocurrió la idea de bailar con las cuerditas a raíz de que veía gente bailando con escobas, y decidí que no me veía bailando con un palo de escoba en la Puerta del Sol, así que vi a 'Timberita', que es mi altavoz, tenía en casa algunas cuerdas, las cogí, me surgió la idea y dije: '¡Ya lo tengo!'. Me salió de la nada, de mi corazón", ha declarado el bailarín de 29 años.

Su nueva modalidad se ha viralizado de tal manera que incluso el actor estadounidense Will Smith ha compartido en Instagram una de las presentaciones de Juan Diego, acompañado de la frase en español: “¡Que ritmo! Pero con distancia”.

El bailarín, que trabaja como cocinero y lleva 11 años viviendo en la capital española, se ha mostrado emocionado de haber recibido ese elogio del actor estadounidense, y así lo ha hecho saber en una transmisión en directo.

“Acabo de salir del trabajo y no puedo estar con el teléfono en la cocina. Ahora que me conecto pues una locura. Me doy con la sorpresa que Will Smith compartió un video con Martita y con las cuerditas. Si hubiera sabido que esto iba a ser viral me hubiese puesto mi polito de Perú. Siempre con humildad y los pies en la tierra”, explicó.

“Volvemos a las calles a repartir alegría después de 3 meses. Con ideas nuevas. Se ha logrado bailar en pareja tras la pandemia del COVID-19. Miren qué sucede...poco a poco se esta adecuando a los nuevos tiempos. Con todas las previsiones del caso”, escribió el pasado 3 de junio en Instagram.

Juan Diego viene ofreciendo bailes con un grupos de jóvenes entusiastas en las calles de Madrid a cambio de una sonrisa desde hace varios años.

"Me surgió la idea de bailar con gente que va caminando por las calles de Madrid ya que en su momento cuando bailábamos con mis amigos veía que nos hacían un corillo. Decidí hacer un cartelito invitando a la gente a bailar con la frase 'baila', que es una palabra que puede cambiarte la vida", explica Juan Diego.

Madrid Timbera es un proyecto que desde hace un tiempo se desplaza por los más variados lugares de la capital española. En declaraciones realizadas a CiberCuba a finales de 2018, Juan Diego señaló que aprendió a bailar de manera autodidacta no hace demasiados años, y que para él es una gran pasión.

"La música cubana se me mete en el alma y sale mi verdadero yo", confesó entonces.

Precisó que lo que siente cuando saca a bailar a alguien es que cumplió "con el propósito de conectar, compartir y sonreír con gente espontánea que van por la calle y no se conocen".

Para muchos de sus comentaristas en las redes sociales, resulta admirable que en un sitio tan alejado del Caribe, un peruano pueda moverse con el mismo sabor de un cubano.

Sus videos en YouTube han llegado a superar los dos millones de visualizaciones e, incluso, se ha ido con la timba cubana a otros rincones de Europa como París o Barcelona.

