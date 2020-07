Becky G y su novio Sebastian Lletget se desafían a todo tipo de retos virales en el videoclip de "My Man"

Becky G ha presentado este viernes su más reciente sencillo, My Man, que ha venido acompañado de un divertido y adorable videoclip que protagoniza junto a su novio, el futbolista Sebastian Lletget.

Al principio se les presenta como si fueran dos personajes de videojuego y, como si estuvieran de cuarentena, a lo largo del clip musical la pareja se enfrenta a diferentes retos virales que han estado de moda durante el confinamiento. El desafío de las preguntas, quién es capaz de comer más regaliz, jugar al twister o al 'beer pong', entre otros.

Pero si te preguntas quién ganó la desternillante competición porque no has llevado la cuenta, no te preocupes porque lo hizo el amor, como señala el panel de videojuego al final del audiovisual que ha sido grabado en su casa.

Esta canción en la que Becky G canta tanto en español como en inglés está inspirada en La Gran Señora de Jenni Rivera, como revela la misma artista en sus redes sociales.

"Siempre sentí que la historia de esta canción era muy única", dijo para presentar esta pegadiza canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La joven y bella pareja celebró recientemente su cuarto aniversario de novios. Se conocieron gracias a una amiga en común que los presentó mientras la reguetonera estaba trabajando en el rodaje de la película Power Rangers. Al principio la también actriz no estaba segura de querer conocerlo hasta que vio una foto del deportista y se quedó prendada de su belleza.

En este tiempo, se han convertido en una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento y parece que juntos han encontrado el equilibrio perfecto para continuar triunfando en sus respectivas carreras. Aunque siempre con el apoyo mutuo como demuestra este videoclip, el primero que protagoniza el futbolista de Los Angeles Galaxy de 27 años.

