“Los analfabetos políticos como Díaz-Canel son los mejores lamebotas”, responden los cubanos

La reciente publicación del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en Twitter, en la que llamó “analfabetos políticos” al presidente norteamericano Donald Trump y a los activistas cubanos y venezolanos que este viernes pidieron la democracia para sus países, ha suscitado numerosas réplicas en las redes sociales.

En su cuenta de Twitter, Díaz-Canel calificó a Venezuela y a Cuba de “naciones tan libres y soberanas”, junto a una fotografía de los fallecidos dictadores Fidel Castro y Hugo Chávez.

El tuit ha provocado críticas, burlas y memes de compatriotas que le salieron al paso, recordándole qué es lo que ha traído realmente el comunismo para los dos países, sumidos ambos en una terrible crisis económica.

“Saliendo de la plaga chavista, después irá la castrista. Resultado: ‘Fin del comunismo en Latinoamérica’. Vayan buscando donde pedir asilo político”, escribió un usuario junto a una graciosa imagen.

“Le doy una semana para que la viva como un jubilado con 200 CUP, al regreso nos dice si el comunismo funciona o no”, fue otro comentario.

“Los analfabetos políticos como Díaz Canel son los mejores lamebotas...”, señaló el usuario Siul2, quien se define como alguien que está contra los abusos y las dictaduras, cualesquiera que estas sean.

“Ya te hago un cuento, puesto a dedo, mejor te callas y dejas la guapanga para tus amos los militares”, expresó otro internauta.

“Si me hago ciudadano ¿cuál es el proceso para formar un partido y presentarlo en las elecciones libres?”, ironizó un joven dominicano.

“Un país que depende de que otros países le perdonen sus deudas millonarias porque son incapaces de pagar no es independiente. Un país que cada día que pasa depende de los milagros para no morir de hambre no es independiente. Un país que tiene un presidente que depende de lo que le manden a hacer no es independiente. Un país que depende de la represión y el abuso sobre sus ciudadanos no es independiente”, fueron algunos de los razonamientos del periodista Lázaro Chirino, residente en Madrid.

“Cuba y Venezuela, dos naciones que han ‘derribado’ al imperio, pero han fracasado en garantizar las más mínimas condiciones de vida y prosperidad, llenando a su propio pueblo de miseria, escasez y hambre”, escribió el internauta que se hace llamar Taoro.

“Canel, serás, según tú, muy inteligente políticamente, pero la política no proporciona estado de bienestar al pueblo. El socialismo que pregonas no ha funcionado ni funcionará. Es la hora del cambio y lo saben. Basta. ¡Hagan algo ya!”, demandó un residente en España.

“Así mismo han tenido al pueblo de Cuba, sumergido en una total ignorancia política para que estuviéramos todos estos años ajenos al camino de nuestra lucha por la libertad. Fuera del poder, a las buenas o a las malas. Abajo la dictadura castrista cubana, libertad para Keilylli”, subrayó un joven.