Natalia Barulich, ex de Maluma, arrasa en Instagram con un atrevido topless

La modelo cubano-croata Natalia Barulich, expareja del reguetonero colombiano Maluma, no deja de sorprender en las redes sociales con su sensualidad y sus atrevidos desnudos artísticos.

La también DJ encendió las redes hace unas semanas con un posado de infarto en el que aparece desnuda, cubriendo partes de su cuerpo con una sábana, y ahora lo ha vuelto a hacer.

Natalia compartió una sensual imagen en la que posa de perfil con un pareo color beige ajustado a su cintura y su torso completamente al descubierto, tapándose estratégicamente para no ser censurada por la red social.

"¿Podemos quedarnos aquí para siempre?", escribió junto a la imagen, que en unas horas superó los 200 mil corazones, refiriéndose al resort Amangiri, un enclave de ensueño en medio de Canyon Point, en Utah.

Lo mismo hizo días atrás, al posar con tan solo un traje de mallas cubriendo sus sensuales curvas, mientras daba un paseo en yate por Miami y dejaba muy poco a la imaginación de sus seguidores.

Natalia y Maluma se separaron en octubre pasado, luego de una mediática relación de dos años. Ambos se conocieron en el rodaje del videoclip de Felices los 4 y pronto se convirtieron en una de las parejas más seguidas de la industria artística.

Sin embargo, la relación no fue tan idílica como muchos creían. La propia Natalia confesó que para ella fue una relación muy tóxica, durante la cual solo ella se entregaba, además de llegar a poner en pausa su carrera para vivir para su pareja.

"Lo amaba profundamente y cuando estás enamorado te ciegan las cosas. No digo que me arrepienta de eso, pero estaba ciega sabiendo que estaba en una relación tóxica y no había aceptado eso, y no me amaba lo suficiente para alejarme, hasta que finalmente no tuve más remedio que hacerlo", contó la modelo durante una entrevista con Danny Morel.

