J Balvin envía un saludo al talentoso violinista cubano Zamir

El violinista cubano Zamir Muñoz Hernández sigue escalando peldaños dentro del mundo de las redes sociales y conquistando con su talento a las estrellas latinas de la música.

Luego de que el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee y el cantante colombiano Carlos Vives cayesen rendidos gracias a las versiones a violín que realizó de sus canciones, ahora ha sido otro famoso quien se ha quitado el sombrero ante el joven de 21 años.

Se trata del intérprete urbano colombiano J Balvin, quien envió un mensaje al músico isleño un mensaje a través de un vídeo en el que le envía sus mejores vibras y bendiciones. Zamir, orgulloso del detalle que tuvo J Balvin con él, compartió el audiovisual con todos sus seguidores en su perfil de Instagram junto a un texto en el que agrede a todos los que han hecho posible sus logros.

"¡Gracias J Balvin por dedicarme parte de tu tiempo y enviarme este detalle. Cada vez me siento más orgulloso de lo que vamos logrando poco a poco, con esfuerzo, sacrificio y fe todo se logra en la vida. Gracias a todos ustedes y no me canso de decirlo, que son el eslabón fundamental para que esto suceda ¡Gracias siempre, su apoyo familia. Los amo, seguimos", escribió Zamir junto al post.

Zamir se ha vuelto muy popular en las redes sociales gracias a los covers de canciones del momento que realiza con su violín y que van desde interpretaciones de Natti Natasha, Karol G, Maluma o de importantes artistas de Cuba como Alain Pérez.

En Instagram, donde acumula más de 13 mil seguidores, también ha logrado crear un círculo de apoyo que cada día regala comentarios y 'me gustas' a cada una de sus publicaciones.

La última versión de sencillos del momentos que ha subido a su cuenta se trata del recién lanzado Ay, DiOs mío de la cantante colombiana Karol G. Zamir invitó a todos sus admiradores a que mencionaran a la intérprete para así lograr llegar hasta ella, una fórmula que le ha funcionado con sus post anteriores.

"Mencionen a Karol G muchas veces en los comentarios para que vea mi vídeo y compártelo en tu historia si te gustó", expresó el cubano.

