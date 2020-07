Victor Mesa reconoce que es comunista durante programa en directo en Miami

El expelotero cubano Víctor Mesa reconoció frente a las cámaras desde Miami, entre risas, que era “comunista” y “chivatón”, luego de ser provocado por las preguntas de una persona que llamó al programa en que el villaclareño participaba junto a otros jugadores como el pinareño Alexei Ramírez.

En el espacio Cano Sports de Univista TV, el lunes, recibieron una llamada de una persona que debía contestar la pregunta de cuántas veces y cuándo fue elegido Víctor Mesa entre los 10 mejores deportistas de América Latina. Sin embargo, el hombre comenzó su intervención recordándole a Mesa las ocasiones en que había agradecido al fallecido dictador Fidel Castro y a la revolución por sus victorias sobre el terreno.

“Pregúntale por qué no se va a vivir para Cuba y disfruta del capitalismo en vez de convivir con los comunistas que él alaba tanto”, dijo. Mesa respondió que el tenía la suerte de vivir en ambas partes del mapa.

Minutos más tarde, Cano Sports recibe una llamada de alguien que se identifica como José Manuel, de Hialeah, quien nuevamente arremete contra el ex jugador. “Aquí estoy solamente para decirle a Víctor Mesa que es un gran comunista”, expresó.

“Sí lo soy”, respondió más adelante Mesa. “Dilo otra vez, eres comunista, eres chivatón”, lo desafía el hombre al teléfono. “Sí, claro”, repuso Mesa, riendo y con el rostro semicubierto por una mascarilla.

En otra llamada, un tercer hombre dice que no sabe si Víctor se ubica entre los 10 mejores deportistas de Latinoamérica, pero seguramente podía estar entre los 10 más comunistas de la región.

No es un secreto que el villaclareño tiene sus afectos por el régimen de la isla. En 2016, cuando Mesa fungía como director del equipo de Matanzas, al cual condujo a obtener rachas de victorias históricas en series nacionales, el exdeportista reconoció que había entablado una relación cordial y amistosa con Fidel Castro, quien era un seguidor del beisbol y se empeñó en llevar a planos estelares esa disciplina, en gran medida, con fines políticos o propagandísticos.

En particular, Castro sentía admiración por Mesa, considerado el mejor jardinero central en la historia de la pelota cubana y uno de los mejores corredores en esa disciplina, líder en bases robadas 14 veces en un período de 15 años.

“Estuve mucho tiempo a su lado y ahora me siento triste, muy triste, es una de las noticias más duras que hemos recibido en los últimos años, no me cabe la menor duda de que cayó como una bomba en toda la familia del deporte cubano. De regreso a Matanzas, los muchachos venían llorando en la guagua, con una sensación de pesimismo muy grande. Tuve que pararme y darles ánimo para seguir adelante; y lo podemos hacer dando un mejor espectáculo al pueblo, jugando mejor béisbol y defendiendo siempre a Cuba en cualquier escenario”, contó Mesa sobre la manera en que lo afectó la muerte del ex dictador.

Mesa además ha sido por largos años una figura polémica que cuenta con fieles seguidores y acérrimos detractores. Su primogénito Víctor Víctor (Guante de Oro en Doble A) y Víctor Jr (elegido el mejor jugador de la Clase de novatos), también han demostrado su talento en el deporte.

“Preferí dedicarles el tiempo a mis hijos, aunque me mantengo viajando entre La Habana y Miami”, dijo en una reciente entrevista a Swing Completo. “Ya estoy un poco mayor y quiero descansar, por eso tomé esa decisión”, añadió.