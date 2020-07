Los hijos de Luis Fonsi cantan con él la nueva versión del éxito infantil "Baby Shark"

El súper éxito infantil Baby Shark tiene una nueva voz: la de Luis Fonsi. El artista puertorriqueño ha lanzado una versión del popular tema para niños en la que está acompañado, ni más ni menos que por sus hijos Mikaela y Rocco, de 8 y 3 años respectivamente.

Ha sido este miércoles 15 de julio cuando ha visto la luz la nueva canción que ha venido acompañada de un videoclip animado en el que vemos representados con caricaturas al popular cantante y sus hijos, fruto de su matrimonio con la modelo española Águeda López.

Esta nueva canción de Baby Shark formará parte del disco Mini Stars, creado por el canal infantil Pinkfong y que estará compuesto por clásicos infantiles interpretados por diferentes artistas internacionales.

El éxito de Baby Shark

Todo padre y madre del planeta conoce y ha cantado en algún momento la popular y pegadiza canción infantil, que se ha convertido en un boom a nivel internacional.

Su vídeo musical, que se estrenó en junio de 2016, es el segundo más visto en la historia de Youtube con 5.9 mil millones de reproducciones. Solo se encuentra por detrás de Despacito, del mismo Fonsi y Daddy Yankee que ocupa el primer puesto con 6.8 mil millones de visualizaciones.

A través de sus redes sociales, el puertorriqueño expresó la especial ilusión de formar parte de este proyecto educativo e infantil.

"¡Llegó el día! Un proyecto muy especial y muy familiar", escribió a la hora de promocionar este lanzamiento en su perfil de Instagram.

Por otra parte, esta es la primera vez que el cantante incluye a sus hijos en uno de sus proyectos musicales, aunque no es la primera vez que escuchamos cantar a uno de ellos.

El pasado mes de marzo, Mikaela sorprendió a la comunidad de seguidores de su padre con una emotiva versión de We are the world.

"Esta tarde mi hija Mikaela me pidió que la grabara cantando esta canción. Ella es muy tímida así que fue una hermosa sorpresa. Pues les cuento que en 2 minutos tenía el arreglo, la sesión, el micrófono listo, letra impresa y cámara grabando. Fue ella la que eligió la canción perfecta para este momento que estamos viviendo. Aquí les comparto un pedacito", contó entonces sobre esta bella actuación de su primogénita.

