Díaz-Canel llama a enfrentar a los coleros y revendedores como estrategia ante la crisis

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a enfrentar los coleros y revendedores como estrategia para enfrentar la crisis económica en la Isla.

"Tenemos que enfrentar a los coleros de manera más decisiva y más intensiva", dijo el mandatario en una intervención transmitida en el programa Mesa Redonda.

"Tenemos que enfrentar los revendedores que nos complican la vida. Tenemos que enfrentar casos de corrupción que tratarán de aprovecharse de esta situación. Tendremos que enfrentar el mercado ilícito de divisas, pero para todo eso tenemos la fuerza la revolución y la participación del pueblo", reiteró Díaz-Canel.

Estas palabras llegan cuando el gobierno de La Habana está presentado la estrategia económica y social para impulsar la economía tan depauperada del país.

Según Díaz-Canel, "para beneficiar a todos hay que implementar medidas que parece que favorecen a pocos, pero que a la larga beneficiarán a todos".

También reconoció el desabastecimiento que hay en los comercios de la Isla y lo achacó, como es habitual, al embargo económico de Estados Unidos a Cuba.

De acuerdo con sus declaraciones, en el país no hay divisas "por el boqueo, porque no podemos exportar todo lo que tenemos, porque tratan de que no lleguen combustibles a Cuba y hay que comprar en terceros mercados a un precio más alto".

En el día de ayer la televisión cubana también a la población a enfrentar a los coleros, como se les denomina en la isla a los ciudadanos que se dedican a la venta de turnos para entrar a tiendas.

Según el reporte del Noticiero Nacional, se necesita “impedir a unos pocos acaparar lo que corresponde a todos”.

La figura del colero también nace de la necesidad en la Isla de obtener dinero para poder subsistir. No obstante, más de 1000 coleros han sido detenidos en La Habana durante las últimas semanas por las autoridades.

El Ministerio del Interior (MININT) informó que al menos 1000 ciudadanos fueron trasladados a unidades de la PNR por la reventa de artículos y productos de alta demanda en la red de tiendas de la capital, y que a alrededor de 30 personas, con reincidencia probada, se les sigue proceso penal.

En el periodo de pandemia se han intensificado los coleros, pero también las colas. Este jueves en el municipio de Gibara, provincia de Holguín, los cubanos amanecieron haciendo grandes colas para comprar alimentos o productos de aseo.