Yasiel Puig anuncia a sus seguidores que dio positivo al COVID-19: "Por favor, cuídense"

El pelotero cubano Yasiel Puig anunció hoy a sus seguidores que había dado positivo a las pruebas de coronavirus.

“Lamento decirles a todos mis fanáticos, amigos y familiares que me siguen y que realmente me apoyan, que ahora me acabo de enterar de la noticia que resulté positivo por COVID-19”, dijo Puig en un mensaje en la red social Instagram.

No obstante, el cienfueguero dijo que a pesar de que el resultado es positivo se encuentra asintomático, y se siente completamente bien.

“Les pido a todos que tomen en serio esta pandemia, esto puede pasarle a cualquiera, incluso al atleta más saludable”, sostuvo.

También hizo una recomendación a todos sus seguidores: "Usen máscaras, mantengan la distancia social, y sigan sus protocolos locales. Por favor, cuídense. Los veré a todos muy pronto cuando regrese al juego".

Luego de publicar este mensaje, muchos de sus fans han dejado alentadores mensajes al cariñosamente coocido como "Caballo Loco".

"Te amo Puig. ¡Ponte bien pronto y mantente seguro!", dijo una seguidora.

"Espero que sigas siendo asintomático y te recuperes rápido", dijo otro.

A modo de broma, otro de los fans dijo: "¡Mejórate pronto! ¡La buena noticia es que tienes unas semanas libres en el trabajo!".

En anteriores post en Instagram a Puig se le vio usando máscaras de protección contra el virus.

"¿Alguien puede hacerme una máscara con la lengua afuera?", dijo en una de sus publicaciones, y exhortó a que todos llevaran máscaras en esta crisis epidemiológica.

En otra ocasión el pelotero cubano dijo sentirse conmovido por la labor que realizan los trabajadores de primera línea que luchan contra el coronavirus.

"Vemos personas luchando por sus vidas, muchos muriendo, sin sus seres queridos a su lado. Aquellos con los que pueden estar, los que se toman de la mano, les hablan con voz cariñosa, luchan por ellos, son las enfermeras, los médicos y el personal del hospital que arriesgan sus propias vidas para hacerlo", dijo.

También pidió a las personas desde cualquier lugar del mundo que se sumaran al aplauso de agradecimiento a los profesionales de la salud, así como con la donación de fondos para el apoyo a esta lucha sanitaria.

"Gracias a esos héroes por levantarse, por ser tan desinteresados. No deberíamos tener que crear cuentas para darle el mínimo que usted merece, pero es un comienzo para hacerle saber que todos estamos preocupados por usted y que también queremos cuidarlo", apuntó.