Insurrecto rompe a llorar en una directa por la muerte de El Dany

El reguetonero cubano Insuchavia, mejor conocido en la farándula cubana por su anterior nombre artístico Insurrecto, estalló en llanto en una directa por la muerte de su compañero y amigo Daniel Muñoz, El Dany, fallecido este sábado en La Habana.

"Es una broma de mal gusto que Daniel se haya ido. Me siento muy mal con su partida, muy mal. Yo no volveré a ser el mismo más nunca", dijo el artista con la voz entrecortada.

"Ahora que me estoy enfocando, que Sumando está cogiendo números, justo ahora tú decides irte, mi hermano", dijo el artista refiriéndose a la colaboración que lanzaron a mediados de mayo.

El Insurrecto pidió disculpas por no poder controlar su llanto "pero es que El Dany se merece eso".

"Yo nada más me imagino el dolor de Yomil, el dolor de la banda. Me duele mucho no poder estar ahí", lamentó.

El reguetonero agradeció a sus seguidores por acompañarlo en la directa y compartir un momento tan doloroso. También reprodujo música de Yomil y El Dany para honrar la memoria de su amigo, que dedicó años de su vida a hacer bailar a la gente y divertirse con sus contagiosas canciones.

El Dany falleció a los 31 años este sábado en el hospital Calixto García de La Habana. El periódico oficialista Granma señaló que la causa de muerte fue una afección cardiovascular aguda y no ofreció ningún detalle al respecto.

Por su parte, Yomil aseguró en una directa en horas de esta mañana que lo que pasó con El Dany fue una negligencia médica y que solo pide que se haga justicia.