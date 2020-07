Iraisel, esposa de El Dany: "Mi vida se fue con él, solo estoy en este mundo para cuidar de nuestra hija"

Iraisel, la esposa y madre de la hija del recientemente fallecido cantante cubano El Dany, ha roto el silencio dos días después de la muerte del popular y querido reguetonero, quien falleció el pasado sábado 18 de julio a causa de de afección cardiovascular aguda, según la versión oficial de Granma.

La joven cubana ha publicado unas desgarradoras palabras en su cuenta de Instagram, la cual ahora tiene de perfil una foto de El Dany en blanco y negro, en las que primeramente ha querido agradecer todo el apoyo y las muestras de cariño que han recibido tras la inesperada tragedia.

"Gracias a todas las personas que me han mandado lindos mensajes, a mi familia, a sus amigos y fanáticos", comenzó.

Iraisel dijo a sus seguidores que está tratando de ser lo más fuerte posible por su hija Daniela de tres años de edad y aseguró que más adelante dará "todas las explicaciones" pertinentes sobre la muerte del cantante de música urbana.

Aprovechó, además, para recordar al artista por la persona que fue refiriéndose a él como "el mejor de todos" los esposos y como "un excelente padre, un hijo amoroso y un amigo de verdad".

"Estoy tratando de pasar este dolor tan inmenso lo más fuerte posible por mi hija. En su momento les daré todas las explicaciones que ustedes se merecen. Mi esposo fue el mejor de todos, un excelente padre, un hijo amoroso y un amigo de verdad. Les pido que lo sigan recordando, no lo olviden jamás. Mi corazón, mi vida y mi alma se fueron con él. Solo estoy en este mundo era cuidar de nuestra hija", expresó.

Al final del texto, Iraisel quiso también aclarar que la decisión de que no se realizara un velorio a El Dany fue de ella y de su familia, pues simplemente no podían soportar "tanto dolor".

"La decisión de no hacer un velorio fue nuestra, no podíamos con tanto dolor, su mamá y yo no podíamos con tanto", concluyó.

Iraisel / Instagram

En la mañana del sábado 18 de julio, la vida de El Dany se apagó en el Hospital Calixto García de La Habana, donde llevaba varios días ingresado.

Según una nota publicada en el periódico oficialista Granma, el integrante de Yomil y El Dany murió a causa de afección cardiovascular aguda. Sin embargo, en el día de ayer su compañero y amigo Yomil Hidalgo compartió un emotivo vídeo en su perfil de Instagram en el que alegó que se trató de una "negligencia médica".

El Dany e Iraisel comenzaron a salir en el año 2014. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más estables y consolidadas dentro del mundo de la farándula de la Isla y en un claro ejemplo de que era posible compaginar la fama con la estabilidad emocional.

En octubre de 2016 ambos dieron la bienvenida a su primera hija Daniela, formado una preciosa familia de la que a cada rato presumían orgullosos y existen hermosos recuerdos gracias a las publicaciones que compartieron en las redes sociales.

Ese mismo año, unos meses antes de que Iraisel diese a luz, los enamorados se comprometieron. La pedida tuvo lugar durante un concierto de Yomil y El Dany en el Salón Rojo del Capri de La Habana, cuando el reguetonero se arrodilló en el escenario y le propuso matrimonio a su chica ante la mirada de todos los espectadores.