Cubanos impiden la detención de dos médicos que llevaban bolsas con aseo y alimentos

Un nuevo incidente de abuso policial ocurrió esta semana en La Habana, aunque en esta ocasión al pueblo impidió que se cometiera una injusticia.

Fue denunciado en las redes sociales por el internauta Miguel de la Caridad Porres Reyes, quien con su celular pudo grabar el maltrato de varios agentes del orden contra dos médicos.

“Hoy he vivido una escena extraordinaria”, dijo Porres Reyes en su muro de Facebook.

“Un policía quiso humillar a una pareja de médicos jóvenes, uno de ellos neurocirujano. Habían comprado el aseo de dos personas, dos botellas de aceite y una bolsa de pollos y el policía hizo que abrieran todo en la calle y los trató muy mal, quería llevarlos hasta la unidad”, describió.

“El pueblo no lo permitió, se fueron aglutinando al policía y con aplausos a los médicos, tuvo que venir el superior y dejar ir la pareja. El doctor se fue con lágrimas en los ojos, apenado y triste, el pueblo lo aplaudió eufórico”, concluyó.

El suceso tuvo lugar en la concurrida calle Belascoain, entre Zanja y San José, en el municipio Centro Habana.

En el video grabado se puede observar en un portal a tres policías discutiendo con los doctores: un hombre y una mujer vestidos con sus batas blancas, quienes muestran el contenido de sus bolsas.

Alrededor de ellos se ve a varias personas y se escuchan sus voces protestando.

“No vamos a dejar que se lo lleven”, dice una mujer. “No se los van a llevar”, se oye afirmar a otra.

La algarabía es tal que los policías se apartan con los doctores y siguen conversando, aunque por la lejanía no se puede captar lo que hablan.

Finalmente, se ve que los policías discuten entre ellos y uno de ellos hace un gesto con la mano a los doctores para que se marchen. Entonces la gente, que no se había movido del lugar esperando a saber cómo terminaba el incidente, comenzó a aplaudir a la pareja de profesionales de la salud.

“Ahora, el aplauso pa’ los médicos”, exclama un hombre.

“Abajo el comunismo”, se escucha decir a otro.

El post generó numerosas reacciones de rechazo a la actitud de los policías.

Según explicó Porres Reyes a una amiga, los doctores habían comprado el aseo que el gobierno les vende al personal sanitario, y además habían comprado aceite y pollo en otra tienda.

“El policía le preguntó por qué andaban con dos jabas, pero de forma muy fea. Ellos le mostraron que era en una jaba el aseo de dos personas, y en la otra el aceite y el pollo, pero el policía no paraba de amenazar y humillar”, precisó.

“Nosotros aplaudimos para neutralizar los policías”, añadió.

Una mujer que se identificó como la madre de uno de los doctores, pidió ayuda a Porres Reyes que le proporcionara los datos de los oficiales para denunciarlos.

“Soy la madre de ese médico que sale en el video, me gustaría que ese policía (...) se vistiera de hombre y me encarara, no tiene ni (...) idea, con el sacrificio que crié a es hijo, para que él me lo maltrate de ese modo. Primero, siento mucha vergüenza de el sistema asqueroso que impera en nuestra patria y segundo soy ABOGADA, pero tristemente como millones de cubanos tuve que salir de Cuba a España para poder sacar a los míos adelante”, expresó.

“Tengo una impotencia horrible, escenas como esas hacen que el pueblo odie a la policía, no existen los derechos constitucionales, no existe el respeto a tan honorable profesión. Quien tiene un médico en la familia sabe de que hablo”, añadió.

“MUCHAS GRACIAS, JOVEN, POR NO TENER MIEDO A DENUNCIAR PÚBLICAMENTE ESTE ABUSO”, concluyó.