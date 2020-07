Yomil comparte desgarrador mensaje a una semana de la muerte de El Dany: "7 días que son una eternidad"

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo dedicó unas desgarradoras palabras a su incondicional compañero y amigo El Dany, a una semana de su fallecimiento, que en sus propias palabras se han sentido como una eternidad.

"Hoy se cumplen 7 días sin ti, 7 días de total sufrimiento, 7 días sin tu Daniela, tu esposa, familia y amigos, 7 días sin mi Danilo en el reguetón, 7 días sin verte, sin hablar de lo proyectos, de reír y compartir como era habitual entre nosotros", escribió Yomil junto a un emotivo video.

El cantante también dedicó unas líneas al amor que le ha profesado el pueblo cubano al fallecido artista en toda la isla y también fuera de ella: "7 días de hermosas vigilias y homenajes de un pueblo que ha mostrado el dolor de tu partida en cada rincón de Cuba y el mundo".

"7 días de lágrimas de amor por la pérdida de mi hermanito, del hombre que juntos sobrepasamos mil barreras y cumplimos nuestros sueños de salir adelante y poder ayudar a nuestra gente con lo que mejor sabemos hacer", continúo Yomil.

"7 días que la vida me cambió por completo por el resto de mis días, 7 días que son una eternidad, 7 días sin ti mi petardo, que descanses en paz mi Danilo y protégenos desde arriba, se que estás contento por todo el amor que tu gente ha mostrado".

Además de las palabras de dolor por su partida, Yomil habló nuevamente de hacer justicia por la muerte de el Dany y señaló, además, que eso es lo que el artista hubiera querido.

"Yo que te conozco bien sé que a la vez estás desesperado por la preocupación de saber que tiene que hacerse justicia contigo y hasta que no se sepa el dictamen nadie va a estar tranquilo con tu partida", aseguró.

"Te amo, hermanito, y vamos a tener fe de que todo a va a salir bien y tu legado vivirá por siempre, eso esta demás decirlo, sabes que aquí me tienes incondicional como aquel primer día que comenzó todo. Te amo, te extraño y te seguiré sufriendo", concluyó Yomil.

Sus conmovedoras palabras las acompañó con un video lleno de buenos momentos que vivieron juntos, imágenes de El Dany con su familia y amigos, y de fondo el emotivo tema See you again.

El Dany murió el pasado sábado por la mañana en el hospital Calixto García de La Habana. Su muerte aún alberga muchas incógnitas, a pesar de la versión oficial de una afección cardiovascular aguda. Varios artistas han estado pidiendo en redes durante los últimos días que se haga justicia.