Boxeador Mike Tyson vuelve al ring tras 15 años retirado

Una de las leyendas del boxeo norteamericano, Mike Tyson, volverá al ring tras 15 años de inactividad, en una pelea de exhibición contra Roy Jones Jr. en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles, el próximo 12 de septiembre.

El encuentro forma parte de un evento de pago de tres horas que emitirá Triller, una plataforma virtual de redes sociales y música.

La pelea será de ocho asaltos y será arbitrada por Ray Corona.

Según Andy Foster, director ejecutivo de la Comisión Atlética del Estado de California, ninguno de los púgiles llevará casco.

“Usarán guantes de 12 onzas y no habrá jueces presentes para puntuar los asaltos. De esta manera no habrá un ganador si no hay un KO o que uno de los dos contendientes no se considere apto para continuar. Si se produce un corte, el combate se detendrá”, explicó al sitio Boxingscene.

“De esta manera no habrá un ganador, al menos que de alguna forma alguno de los dos sea noqueado o que uno de los dos no se considere apto para continuar”, explicó el directivo, en referencia a que no habrá tarjetas ni un vencedor por decisión cuando concluyan los ocho asaltos.

“Pueden moverse y ganar algo de dinero pero les dije que si se cortan se acabó”, ratificó.

Tyson, con 54 años, fue el boxeador más temido durante las décadas de los 80 y los 90. Con tan solo 20 años se coronó como el campeón de peso pesado más joven de la historia, en 1986.

Ganó 50 de sus 58 peleas profesionales. Se retiró en 2005 tras caer ante Kevin McBride.

Roy Jones Jr., por su parte, tiene 51 años y peleó por última vez en 2018.

Fue campeón del mundo en tres pesos (supermedio, semipesado y pesado) y presume de una carrera brillante con 66 victorias, 47 de ellas por KO, y apenas nueve derrotas.

“Ambos somos luchadores consumados. Sabemos cómo cuidarnos... estaremos bien. Confía en mí”, aseguró Tyson a ESPN.

“Estoy buscando ser el 100 por ciento de Mike Tyson en el ring. No sé cómo tomarlo con calma, no se hacerlo de esa manera. No sé, Roy tendrá que lidiar con esto”, añadió.

“El hecho de que tengamos 54 años no significa que tengamos que comenzar una nueva carrera y que nuestras vidas hayan terminado por completo. No cuando te sientes tan bien como yo y estoy seguro de que otras personas sienten lo mismo”, concluyó.

La pelea será el plato fuerte de un evento denominado Frontline Battle que durará tres horas y que incluirá también otros combates y actuaciones musicales.

Aún no se ha informado los precios que los seguidores tendrán que pagar para tener acceso a la transmisión ni si esta estará disponible fuera de Estados Unidos.