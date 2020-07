Ex boxeador cubano lesionado tras un KO pide volver al ring para hacerse la casa que le prometió el Gobierno

El ex boxeador cubano Félix Millares Cuesta (Cienfuegos, 1976) quiere volver al ring a sus 43 años. Colgó los guantes afectado por un KO que le dio en 1996 el cuatro veces campeón del mundo Juan Hernández Sierra. Desde el Gobierno en su provincia le prometieron que le ayudarían a construir su vivienda, pero de momento, sólo tiene el terreno y los planos, que le han cambiado, sin contar con él, hasta en dos ocasiones, según asegura a CiberCuba una de sus hermanas.

Para que no se olviden de su cara, Félix Millares Cuesta se va al Parque Martí de Cienfuegos a boxear. Quiere llamar así la atención de las autoridades cubanas que le han prometido los materiales para levantar su vivienda, pero no se los dan.

El ex boxeador, que sufrió una lesión cerebral, ha vivido durante años en una casa de madera de la que le robaron toda la ropa comprada durante sus viajes al extranjero. El huracán Dennis, que azotó Cienfuegos en 2005, arrambló con ella. "Ese es el motivo por el que quise volver a pelear para conseguir lo que pienso que me merezco", apunta en un amargo post colgado en Facebook.

Amargo post de Félix Millares Cuesta. Foto: CiberCuba

"¿Cómo es posible que un campeón como yo, con resultados internacionales, quiera volver a boxear a los 43 años para poder construir su casa porque no la tiene?", se pregunta.

El ex boxeador, rememora con tristeza sus victorias en un Panamericano juvenil de Venezuela y en un campeonato Sudamericano de Chile. Hoy se siente abandonado a su suerte por las autoridades cubanas. "No dejé mi deporte porque no tuviera condiciones para llegar sino por combatir con un campeón. Desde entonces el Félix Millares Cuesta que todos felicitaban, fue tirado en el olvido. Solicité la ayuda que le daban a las glorias del deporte y no quisieron ayudarme", se lamenta.

Desde que dejó el deporte en 1996 tras sufrir una lesión cerebral, Félix Millares Cuesta viajó año tras año a La Habana para hacerse pruebas. Los resultados siempre eran desalentadores. "En 2008 el encefalograma me dio bien y dos neurólogos me autorizaron a boxear". Sin embargo, los médicos de la Comisión Nacional no le permitieron volver.

"¿A quién debo pedir ayuda? ¿A los buenos o a los malos?", reprocha a las autoridades del INDER.

El ex boxeador, olvidado, en La Habana. Foto: CiberCuba

El próximo 27 de septiembre, Félix Millares Cuesta, bronce en un Playa Girón y campeón nacional de categoría 15 y 16 en Camagüey, cumplirá 44. Hoy tiene claro que la ayuda para construir su casa saldrá de alguna parte. "Si insisten en no quererme ayudar (desde el INDER y el Gobierno), tendré que pedirle ayuda a los malos".