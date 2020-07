"El verdadero sueño callejero": Anuel AA anuncia colaboración con Daddy Yankee y Kendo Kaponi

Todo lo que toca Daddy Yankee lo convierte en oro, pero si a la suma le añades a uno de los artistas urbanos más sonados del momento como lo es Anuel AA y a otro de los más talentosos como lo es Kendo Kaponi, solo podemos estar ante un nuevo hit.

Los encargados de anunciar que los tres se traen algo entre manos han sido Anuel AA y Kendo Kaponi, quienes a través de sus redes sociales han expresado el gran logro qué es para ellos codearse junto al Big Boss.

"El verdadero sueño callejero. El campeón sube al ring con un chata!!", expresó el 'bebesito', que ha trabajado con Daddy Yankee en varias ocasiones en el pasado.

Las reacciones a esta fotografía que parece tomada en un set de grabación no se han hecho esperar y ya son miles los fans de la música urbana los que esperan oír y ver el resultado de su trabajo.

Por su parte, el intérprete de Resistencia escribió junto a una fotografía similar: "Desde que salí los fans me han pedido guerra, pero eso les di toda mi carrera. ¿Ahora? No... Yo estoy para hacer música, no hay otra forma de medirme que no sea superando mi música", dijo el artista puertorriqueño, quien salió de prisión en enero de este 2020 tras dos años encerrado por robo y agresión.

Los tres cantantes han anunciado esta colaboración musical (todavía sin nombre) después de que tan solo unas semanas atrás se vieran envueltos en una polémica.

Cosculluela lanzó un ataque a través de las redes sociales dirigido a los tres cantantes y a Residente y El Dominio.

"Un hombre con ética no se rompe ni por dinero ni por números. Mi jefe es Dios y yo trabajo para mi público y mi familia. El mensaje está en la camisa. Lee y si quieren le damos palante que a los 5 me los como vivo y los escupo muertos. Att. Santa", escribió Cosculluela en el polémico mensaje. Ante este comentario, los artistas -a excepción de Daddy Yankee- respondieron también a través de redes sociales con indirectas y diferentes publicaciones.

Aunque parece que de nuevo reina la paz en el mundo de la música urbana después de que Cosculluela dijese que no iba a haber ninguna 'tiraera' en contra del exintegrante de Calle 13, ¿será esta la manera de los tres reguetoneros de responder a Cosculluela?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.