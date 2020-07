Largas colas en Miami para hacerse el test de coronavirus

Los residentes de Miami deben hacer largas colas en sus autos para poder hacerse el test de coronavirus, mientras los contagios siguen aumentando.

Un reportaje del Wall Street Journal mostró la preocupación de los habitantes de la ciudad, por el tiempo que deben permanecer esperando a que les toque su turno para someterse a la prueba.

Personas entrevistadas por el diario mientras aguardaban en uno de los megasitios de pruebas de Miami, donde se realizan como promedio unos 1 200 análisis diarios, revelaron que tienen que estar hasta tres o cuatro horas en la fila.

Algunos incluso alegaron que han tenido que marcharse y regresar al otro día.

“He estado aquí cuatro días en la semana tratando de hacerme la prueba”, lamentó la joven Monique Desousa desde su auto.

Pese a que las autoridades federales han inaugurado en los últimos días nuevos centros de detección del virus, la demanda de tests sigue creciendo a medida que las cifras de contagio continúan su curva ascendente.

La población confía en que la realización masiva de test permite detectar los pacientes asintomáticos y así evitar que transmitan el virus.

Pero en los centros de Miami la espera del público no termina al hacerse la prueba, pues los resultados también están demorando. Y mientras la persona no obtiene el diagnóstico permanece sin saber si está infestado o no, o si puede contagiar a otros.

Según Wall… la cadena de farmacias CVS, que hace decenas de miles de pruebas diarias en todo el país, ha incrementado su tiempo de espera de los resultados de entre tres a cinco días, a entre seis y 10 días.

También Walmart está entregando los resultados en una semana, cuando en junio tardaba apenas dos días.

Los interesados aseguran que durante ese tiempo tratan de autoprotegerse, manteniendo la distancia social y usando siempre la mascarilla.

Miami-Dade reportó este miércoles 21 nuevas muertes por COVID-19, lo cual eleva el número de víctimas mortales en el condado a 1 455, de un total de 113 143 casos positivos diagnosticados desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a las cifras del estado, el Departamento de Salud de Florida reportó por segundo día consecutivo un récord de fallecimientos en 24 horas, con 216 residentes muertos por la enfermedad. Con estos datos, el total de decesos alcanza los 6 333 residentes y 123 no residentes.

El gobierno federal inauguró la semana pasada cinco nuevos centros de pruebas de diagnóstico de coronavirus, cuya principal novedad es que están disponibles para niños. Los locales ofrecerán tests gratuitos para adultos y menores de edad que tengan cinco años como mínimo, sin importar si tienen o no sin síntomas de la enfermedad.