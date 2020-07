Tendencias 2020 de joyas para el verano

Empieza una de las temporadas del año más esperadas por todos, y sabemos que más de uno ya ha empezado a cambiar su closet para recibirlo con toda la actitud, pero hay algo que definitivamente no te puede faltar, ¡las joyas! Por eso, en esta ocasión, Five Star Jewelers quiere mostrarte las tendencias en joyas que marcarán la diferencia este verano.

Y aunque no lo creas, las joyas son un elemento esencial para tu apariencia que nunca fallan ¿Quién no ha usado un lindo reloj o un collar de colores para el verano? ¿O quién no cedió ante los encantos de un brazalete de oro o un anillo para complementar el look y no pasar desapercibido? ¡Seguramente todos!

Ahora sí y sin más rodeos, aquí están las tendencias de joyas para el verano 2020:

Las joyas clásicas nunca pasan de moda

Mujer usando cadena cubana

Sí, así como nos lees, las joyas clásicas son ese tipo de prendas que siempre podrás usar y nunca van a parecer anticuadas. No nos mintamos, a todos nos gusta ese estilo vintage y un poco bohemio, que entre otras cosas, siempre nos hace ver súper cool y cumplen el objetivo.

Teniendo claro esto, una cadena cubana, unos espectaculares aretes de aros (argollas), o una manilla clásica con alguna piedra de color que llame la atención, siempre vendrán bien para dejar una buena impresión y hacer que tu paso por el verano no sea inadvertido.

¿Y qué nos dices de los piercings y cadenas para la cadera?

Piercing en el ombligo

Este tipo de joyas se han encargado de marcar un antes y un después en la manera de usar prendas y son más que perfectas para esta temporada, pues a pesar de ser en su mayoría pequeñas y discretas, siempre se las arreglan para marcar la diferencia.

En el caso de los piercings, existen modelos que puedes usar en la nariz o en el ombligo y que para el verano quedarían muy bien. Es ese toque perfecto para lucir tu cuerpo en la playa o usar esa prenda que descubre una parte de él.

Pero esto no se queda ahí, también puedes complementar tu look con una cadena de oro para la cadera, que son ciertamente hermosas y siempre funcionan bien para esta época.

Para los pies también hay opciones

Tobillera de colores

¿Ya ves por qué todos aman el verano? Es increíble todo lo que puedes hacer para exaltar todas las partes de tu cuerpo, incluso los pies. Y sí, las tobilleras son quizás una de las joyas que marcarán tendencia este verano, pues se ajustan perfectamente a las diferentes combinaciones de ropa que hagamos. Además, porque los pantalones cortos y las sandalias van a estar a la vuelta de la esquina.

Y si hablamos de diseños, en serio te vas a enamorar. Existen modelos para todos los gustos e, incluso, puedes agregarles dijes para personalizarlas. ¡Como siempre decimos, las opciones son incontables!

Siempre es necesario algo único y original

Mujer usando cadena personalizada

Y como solo hay un verano al año debemos hacer que valga la pena, por eso las joyas personalizadas no podían escapar de nuestra recomendación para este año. Sea cual sea la joya que vayas a usar este verano, siempre puedes darle un toque especial que te represente.

Puede ser, como dijimos, un dije con la inicial de tu nombre o con tu símbolo del zodiaco o, quizás, un anillo marcado con un mensaje especial. Todo depende de tus gustos y de lo que quieras hacer para hacer esta época inolvidable y, sobre todo, para que todos te recuerden con mucho estilo.

Después de este recorrido por las principales tendencias de joyas para este año, solo nos queda desearte el verano más increíble que hayas tenido hasta el momento. Y por favor, haz que tus joyas brillen más que nunca con tu personalidad.

