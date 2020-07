Michael Kozak sobre el régimen cubano: "Ya no tienen quien les dé dinero"

El Subsecretario Interino para asuntos del Hemisferio Occidental, Embajador Michael Kozak, dijo sobre el régimen cubano: "Ya no tienen a nadie que los mantengan".

Refiriéndose a países como Rudia o Venezuela, de los cuales ha dependido el gobierno de lsla económicamente, Kozak dijo, en su versión en inglés, que ya no tenían "sugar daddies or sugar mamas" para que los sostuvieran.

En el encuentro informativo este viernes, Kozak habló de las acciones del gobierno que han profundizado la democracia en el Hemisferio Occidental con un enfoque particular en los esfuerzos en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Guyana y Haití en coordinación con la Organización para los Estados Americanos y otros grupos regionales.

Sobre Cuba, Kozak dijo que "el régimen continúa reprimiendo al pueblo cubano mientras socava activamente la democracia en la región".

Estados Unidos, según afirmó, está aumentando la presión sobre el régimen de Castro para detener la represión de sus ciudadanos y su intervención en otros países, particularmente en Venezuela.

"Y este es un momento difícil para el régimen. Su sistema económico comunista nunca ha podido producir los recursos que necesita para alimentar a su propio pueblo. Su economía es parasitaria, dependiendo durante años de subsidios masivos de la Unión Soviética, y más tarde dependiendo de un flujo de ingresos de su relación esencialmente colonial con Venezuela", sostuvo.

Según el funcionario estadounidense, ahora que los esfuerzos combinados de Maduro y los asesores económicos comunistas cubanos también han destruido la riqueza de Venezuela, esto está afectando profundamente a Cuba.

"Téngase en cuenta que incluso cuando los venezolanos enfrentan una escasez extrema en sus hogares, continúan enviando petróleo, diésel, gasolina, alimentos y medicamentos a Cuba", añadió.

"Por lo tanto, nuestra política con respecto a Cuba es restringir sus otras fuentes clave de ingresos para obligar al régimen a hacer frente a las deficiencias de su propio modelo y permitir una mayor libertad a su propio pueblo. Con este fin, estamos exponiendo la verdad sobre el programa de misiones médicas cubanas, un esquema de obtención de dinero disfrazado de asistencia humanitaria. Estamos desalentando los viajes que impliquen alojarse en hoteles administrados por el ejército cubano, y estamos tratando de romper el monopolio del ejército cubano tal como está establecido en el procesamiento de remesas", sostuvo.

Durante el encuentro a Kozak le preguntaron que cuál creía que sería el próximo paso en términos de las relaciones de Estados Unidos con Cuba y la trayectoria del régimen.

"Una buena pregunta", dijo Kozak. "Le hablaré un poco de mi propia predicción, basada en mi propia historia, que es que ya tenía este trabajo hace 30 años cuando el subsidio soviético se estaba agotando y los cubanos resistían. Los soviéticos intentaban que adoptaran la perestroika y el glasnost para que no dependieran tanto de los subsidios soviéticos, y Castro no lo hacía. Y finalmente, los soviéticos simplemente cortaron el subsidio. Cuba cayó en picado".

"Pero el lado positivo fue que después de un par de años de haber ocurrido eso, las fuerzas armadas bajo Raúl Castro fueron a Fidel y le dijeron, mire, nosotros... el pueblo se está muriendo de hambre; ya no podemos reprimirlos porque nuestros propios soldados tienen este problema; tenemos que hacer algunas reformas para abrir un poco las cosas para que haya comida en la mesa. Y fue entonces cuando abrieron: permitieron que las personas poseyeran divisas, abrieron agromercados, abrieron tiendas de dólar. Y, básicamente, cambió la naturaleza de la sociedad, donde en lugar de que todos los bienes materiales estuvieran en manos del gobierno y se distribuyeran a las personas por méritos políticos, en su lugar, las personas podían ganar dinero por su cuenta, y entonces el gobierno, para quitárselo, tenía que proporcionarles algo que quisieran, ya fuera un refrigerador caro o algo así. Entonces cambió la naturaleza y comenzaron a verse bolsas de independencia creciendo en Cuba".

"Y eso estaba comenzando a desarrollarse, y luego, en 1998, como se jactaron en ese momento, tuvieron éxito con su proyecto con Chávez de apoderarse de Venezuela. E inmediatamente revirtieron esas reformas. Comenzaron a jactarse de cómo se estaban deshaciendo de cuentapropistas y estaban limitando cualquier tipo de negocio que... y tratando de recuperar el control estatal sobre la economía".

"Así que ese es el tipo de antecedentes con los que estamos operando. Y la tesis aquí es que si se pueden exprimir sus fuentes ilícitas y artificiales de ingresos, se enfrentarán nuevamente con el problema de que su propio modelo no funciona. Ya no hay más quien les den dinero solo para gastárselo, y van a necesitar hacer algunos cambios. Ahora bien, los cambios que hagan serán los suyos propios. No serán lo que recomendaríamos ni ninguna otra cosa, pero al menos se comienza a forzar algún tipo de conversación entre el gobierno cubano y su propio pueblo y alguna modificación de su sistema.Por lo tanto, no se trata de que de la noche a la mañana, algo grande vaya a cambiar, pero es de esperar que tenga el impulso de presionar a ese régimen para que tome algunas medidas que den lugar a más libertad e independencia para su propio pueblo", finalizó.

Esta misma semana el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos arremetió con el ron y los habanos que se producen en Cuba: "El ron y los tabacos cubanos son lujos que no valen su costo humano", dijo.

En la fecha del 26 de julio, “día de la rebeldía nacional” en Cuba, Kozak expresó: “Mientras el régimen comunista celebra el 26 de julio como el comienzo de la liberación de Cuba, para la mayoría de los cubanos fue el inicio de 60 años de represión y miseria”.