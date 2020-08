Divertido video de una cubana en respuesta a Luisa María Jiménez: "No sé en qué país tú vives, estás desfasada"

El video en el que la actriz cubana Luisa María Jiménez invita a los cubanos en el exterior a pagarle vacaciones en hoteles en Cuba a su familia, ha suscitado bastante polémica y muchas críticas en redes sociales.

La joven cubana Yessy World publico un divertido –a la vez que sincero– video, en el que reacciona a las palabras de la actriz. Los gestos de su rostro y cómo se va transformando su expresión a medida que escucha a Luisa María no tienen desperdicio.

Cuando acaba la invitación de la actriz, la joven cubana se dirige a ella: "Luisa, no sé en qué país tú vives, mi vida, pero me parece que es en Cuba".

"Luisita, ahora mismo el mejor regalo para un cubano no es irse para un hotel a hacer cola, porque también hay colas en los hoteles, me parece que estás desfasada. Dile al que te pagó el comercial que te pagó por gusto", sostuvo.

"Ahora mismo el mejor regalo que tú le puedes hacer a tu familia en Cuba es una tarjetica para comprar en las tiendas en dólares, para comprar comida, porque no hay comida en Cuba, Luisa, en las otras tiendas no hay champú, no hay carne.

"Hoteles no, comida. ¿Entiendes, Luisita?", dice con ironía.