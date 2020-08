Brandon Nimmo da otra versión sobre extraña salida de Yoenis Céspedes de los Mets

El jardinero de los New York Mets, Brandon Nimmo, ofreció una nueva versión de la extraña salida del cubano Yoenis Céspedes del equipo, ante la cual se citaron preocupaciones por coronavirus.

Céspedes se despidió de la temporada atípica de 2020, dejando a sus compañeros de equipo con una serie de dudas. Pero Nimmo planteó el lunes la posibilidad de que los directivos del equipo supieran antes del partido del domingo que Céspedes había decidido no participar.

Brodie Van Wagenen, gerente general de los Mets, emitió una declaración al comienzo del partido diciendo que Céspedes no estaba en el estadio y que los intentos de contactarlo no tuvieron éxito. Más tarde expuso que no había sido avisado por el agente de Céspedes hasta la octava entrada sobre la exclusión.

El cubano incluso llegó a ser reportado como desaparecido tras no presentarse al juego del equipo neoyorquino contra los Bravos de Atlanta el domingo en Truist Park.

“Hay dos lados de la historia”, aseguró Nimmo. “Tenemos el lado donde se dio a conocer [a los Mets] antes del partido y también hemos escuchado el lado donde no se dieron a conocer hasta la octava entrada, así que sinceramente no sé cuál creer”, agregó, citando para su afirmación a “fuentes del equipo y rumores”.

Van Wagenen sostuvo su versión de que no estaba al tanto de la exclusión voluntaria hasta que el agente de Céspedes lo notificó en la octava entrada. Los Mets habían enviado un grupo de seguridad a la habitación de Céspedes en el hotel del equipo para verificar su seguridad y no encontraron rastros del cubano o sus pertenencias.

Céspedes pudo haber tenido diferencias con los directivos del equipo. Según un reporte del New York Post, el antillano se quejó dos veces ante Van Wagenen y el gerente Luis Rojas sobre su eliminación de la alineación inicial.

"Sabía que [Céspedes] no estaba en la alineación, pero me di cuenta de que él tampoco estaba cerca", dijo Nimmo. “Solo le pregunté a Mike, '¿Ces se fue?' Él dijo: "Sí", y ese fue el final de la conversación”, dijo Nimmo.

Otro jugador de los Mets, el primera base Pete Alonso defendió la decisión de Céspedes de irse y la forma en que el jugador lo manejó. “Entiendo totalmente por qué lo está haciendo. Tiene una familia que cuidar y si tuviera que pensar en algo, eso no lo ayuda a él ni a su familia, así que lo entiendo totalmente. Me pilló desprevenido, pero, oye, es su elección y lo respeto”, dijo.

Sin embargo, antes del partido del domingo, una fuente cercana a Céspedes comentó al colaborador de CiberCuba, Francys Romero, que el jugador no se encontraba “bien de salud”. Céspedes, de 34 años, es el jardinero estrella de los Mets de Nueva York, equipo que integra desde 2015.

En 2019 no pudo jugar debido a una lesión que sufrió en el tobillo derecho. No obstante, después de múltiples cirugías logró recuperarse y regresó para la temporada de este año. En su primer partido en julio contra los Bravos de Atlanta, conectó un jonrón.

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) acordaron en mayo un plan para iniciar la temporada de béisbol en julio, con solo 82 juegos, reduciendo casi a la mitad el calendario tradicional del torneo, un golpe para los seguidores de uno de los eventos deportivos más populares en el mundo.

Regularmente, la temporada arranca en abril y se extiende hasta septiembre, con los play off en octubre, quedando en 162 juegos. Pero el contexto del nuevo coronavirus llevó a reajustar el programa.