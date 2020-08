Yomil dedica emotivo mensaje a El Dany: "Ayer me pasé toda la noche soñando contigo"

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo no se recupera de la muerte de su amigo, y compañero de profesión, Daniel Muñoz, conocido como El Dany.

"De madre Danilo, ayer me pasé toda la noche soñando contigo y que estabas vivo y que todo esto había sido una broma de mal gusto", escribió Yomil en su perfil de Instagram.

"Me sentí en el sueño tan feliz porque te tenía de vuelta conmigo sonriendo y dando el mismo chucho de siempre, pero cuando me desperté me doy cuenta que era solo un sueño y que sigo viviendo esta triste pesadilla, te extraño mucho manito", concluyó.

Varios artistas cubanos reaccionaron a la publicación del músico enviándole fuerzas para este díficil momento.

Uno de ellos fue el cantante cubano El Micha, quien ha estado apoyando a la familia de El Dany desde su fallecimiento, "Mi hermano vengo viendo desde hace mucho que te a tocado vivir mil batallas momentos súper difíciles y se que este golpe es súper pero súper duro, nadie tiene noción de lo que siente tu corazón pero fuerza mi hermano, fuerza", escribió en los comentarios.

El reguetonero Jacob Forever también le envió fuerzas a Yomil: "Sabes que es muy difícil, FUERZA".

"Lo tienes cerca, está contigo, a donde llegues el llegará contigo, y esta vez para siempre,nada podrá separarlos!!!!", escribió por su parte la actriz cubana Zajaris Fernández.

Este miércoles, en la cuenta oficial del dúo Yomil y El Dany compartieron un emotivo video del homenaje que músicos y fanáticos en Tampa le rindieron el pasado fin de semana al artista.

El Dany, de 31 años, falleció el pasado 18 de julio en el hospital Calixto García, en La Habana, por un paro cardíaco producto de un trombo.

Poco después de la muerte Yomil responsabilizó al personal médico de lo ocurrido con su amigo.

"Yo lo único que pido es que se me haga justicia con mi hermano, que los culpables paguen. Ahora me toca seguir solo, grabar solo, con su espíritu al ladito mío. Por favor, mantengan vivo su legado, que descanse en paz y que nos guíe", dijo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.