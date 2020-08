Myrka Dellanos: "Mi tiempo en Al Rojo Vivo también llega a su fin"

La periodista y presentadora de origen cubano, Myrka Dellano, dijo que su tiempo en el programa "Al Rojo Vivo" también llega a su fin, luego de que la cadena Telemundo despidiera a la conductora María Celeste Arrarás.

"Querida Marí: Estamos viviendo en momentos sin precedentes en este mundo y ha sido un verdadero honor y placer compartir la pantalla contigo una vez más durante estos últimos meses para informarle al público sobre los momentos difíciles en los que estamos viviendo. Ha sido un momento histórico y único!", escribió Dellano en la red social Instagram.

"Te doy gracias por la oportunidad de presentar el programa juntas y me da tristeza al pensar que no estaremos haciéndolo en los próximos días que estaré en el programa. Mi tiempo en Al Rojo Vivo también llega a su fin muy pronto y me alegra poder estar a tu lado en este momento", agregó.

"Los tiempos De Dios son perfectos mi amiguita! Todo pasa por una razón y quién sabe lo que nos depara el futuro. Tenemos que seguir creyendo que lo mejor está por venir! Tú has logrado tanto como mujer y periodista y todos los que te queremos te aplaudimos!", dijo la periodista de 55 años, quien fuera pareja del cantante mexicano Luis Miguel.

También agradeció a su público, "que ha estado con nosotros por tantos años y nos animan a seguir adelante! Aunque no estemos en frente de una cámara juntas, sabes que cuentas conmigo siempre!".



A modo de aclaración, Dellano dijo al finalizar su mensaje que ella solo ha estado en Telemundo temporalmente durante la pandemia.

Myrka Dellano y Maria Celeste copresentaron el programa "Primer impacto" en la cadena Univisión. Desde hace unos meses estaban presentando "Al rojo vivo" en la cadena Telemundo.

Este miércoles la reconocida periodista puertoriqueña María Celeste Arrarás anunció su despido de Telemundo: "Con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show".

Esta semana Telemundo comenzó a despedir a muchos de sus trabajadores la ciudad de Los Ángeles debido a la crisis que ha sufrido la empresa por el coronavirus, y al parecer también lo hará en sus oficinas de Miami.

Otro de los despidos resultó ser la presentadora cubana Rashel Díaz, quien durante doce años condujo el programa televisivo Un Nuevo Día: “Como mujer de Fe que soy, esto lo tomo como un ciclo que termina, pero a la misma vez lo recibo como el gran comienzo de muchos sueños que aún me quedan por cumplir, siempre de la mano de Dios”, dijo.