Dos mujeres perrean frente a patrullas de la Policía en Miami

Hay muchas cosas que se ven en pocos lugares además de Miami y esta es una de ellas: dos mujeres perrean frente a patrullas de la Policía en South Beach.

Dos patrullas policiales arribaron al lugar tras recibir reportes de desorden público y, al llegar, dos mujeres tuvieron a bien hacer twerking frente a las autoridades y un grupo de curiosos que se detuvieron a filmar con el celular y disfrutar "el show callejero", exaltado por las luces y el sonido de las sirenas.

Inmediatamente, se escuchó por el altavoz de uno de los vehículos policiales decir que se retiraran de ahí y siguieran su camino.

Una de las mujeres intentó una vez más desafiar a la autoridad y volvió a mover su trasero, pero desistieron y se fueron cuando la policía volvió a decir con más insistencia: "Fuera de aquí".

"Pero ¿por qué no las arrestaron? Nadie va a tomar las cosas en serio si no hacen cumplir la ley", "Ahí no hay ni inteligencia ni educación", "Esto muestra el respeto que tienen hacia la gente que vive aquí", "Recuerdo cuando South Beach era agradable, ahora no hay respeto ni por la Policía ni por nadie", "Cuerpos sin cerebros", son algunos de los comentarios que se leen junto al video, publicado por el sitio Lifestyle Miami en Instagram.

La ciudad del sol es conocida, entre otras cosas, por la playa, la movida vida nocturna y las alocadas fiestas.

Con la pandemia de coronavirus y a pesar de las restricciones y medidas, eso no ha cambiado mucho. Miami es el epicentro del COVID-19 en Estados Unidos y las fiestas nocturnas y concentraciones en las playas han sido las principales causas del acelerado aumento de casos.

