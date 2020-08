Brote de coronavirus en Camajuaní suma 14 contagiados

El municipio de Camajuaní, en Villa Clara, se encuentra en cuarentena a raíz de la detección de un evento de transmisión local de coronavirus del cual se reportan 14 casos hasta este lunes.

El gobierno municipal hizo un llamado a la población a colaborar para poder identificar lo antes posible a personas con síntomas o que hayan sido contacto de los casos diagnosticados.

A partir de establecerse las medidas de aislamiento social se detectó a dos grupos de personas provenientes de La Habana que pretendían entrar al municipio sin cumplir los protocolos establecidos en viaje hacia Corralillo y Santo Domingo. Los primeros declararon que iban a arreglar colchones y el segundo grupo dijo estar invitado a una fiesta de 15 años.

El aislamiento social en Camajuaní implica que no pueden entrar ciudadanos no autorizados al municipio, no se permiten reuniones de personas, ni fiestas ni ingerir bebidas alcohólicas en espacios públicos. Se restringirá además la circulación de personas en el horario nocturno.

Hasta este fin de semana hay 400 personas relacionadas con el control de este foco en Camajuaní. Se encuentran en la zona en cuarentena 24 mil habitantes.

El Consejo de Defensa Provincial (CDP) de Villa Clara decidió imponer el estado de cuarentena en dos barrios del municipio. El objetivo es intensificar las medidas de prevención de contagios en esta zona.

Quedó establecida solo una vía expedita hacia Remedios y Caibarién, sin que los vehículos puedan hacer paradas en el trayecto. El estado implica el reforzamiento de las medidas higiénico sanitarias y la pesquisa activa, así como el aislamiento social y físico.

Además se reorganiza el suministro de alimentos y otros insumos por parte de Comercio Interior y se establecen también las reservas necesarias para la situación epidemiológica.

La situación epidemiológica en Cuba se volvió compleja al entrar La Habana en la fase 3 de recuperación. Se cree que el flujo de personas hacia las playas y demás ofertas de ocio en el verano puede haber sido uno de los detonantes de los nuevos eventos de transmisión.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó este domingo 65 nuevos casos de coronavirus en Cuba para un acumulado total de 2953 desde el inicio de la pandemia en la isla.

La cifra muestra el considerable aumento de COVID-19 en los últimos días y es la segunda más elevada reportada desde que se registraron los primeros pacientes en Cuba. La más alta fue comunicada el 1 de mayo (74) y le sigue el 17 de abril cuando fueron 64, según los datos aportados por el MINSAP y recopilados por el Proyecto Inventario.