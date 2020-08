Cubana denuncia falta de atención médica e higiene en un centro de aislamiento en La Habana: "Ya basta de mentiras"

Una cubana denunció en redes sociales las condiciones de un centro de aislamiento para pacientes infectados con coronavirus en el barrio de San Miguel, La Habana, al que fueron enviados familiares suyos.

“Hoy en la mañana destinaron a aislamiento a mi madre, que aclaro ha estado atendiendo a pacientes con COVID-19 sin protecciones básicas porque el policlínico NO TIENE y además ha luchado contra el cáncer por más de 17 años, y a mi hermano por ser sospechosos de 3er grado en la cadena de contagio”, dijo.

Según explicó, los ubicaron "en un lugar deplorable sin agua ni para tomar ni para lavarse las manos, sin comer todo el día y no les permiten salir a comprar nada”.

Captura de publicación en Facebook.

“Se activa el protocolo de seguridad y los meten sin hacerles una prueba porque cabe mencionar que no hay material para realizarla en toda la lisa, ni donde los tienes, con personas que sí tienen síntomas de coronavirus”, agregó, si bien recientemente el gobierno de La Habana anunció que habilitaría hospitales para separar pacientes asintomáticos de los sintomáticos ante el repunte de contagios que vive la isla.

“Los tuvieron sin comer todo el día y, si no van a pelearla o meter guapería, como decimos, no comen. A mi madre le subió la presión por todo lo que está viviendo y ni médicos, ni medicamentos para atenderla. ¿Cuba, tu protocolo salva o manda a contagiar personas sanas?”, inquirió.

“Quince días recluidos en un centro donde si te estás muriendo no aparece nadie y si llegas sano quién sabe si la libres. Y, ojo, no es solo mi familia la que se encuentra en esta condición. No se callen, el derecho a la salud y la atención a la vida es una necesidad básica”, expresó.

“Yo pido justicia para mi familia y para mi pueblo, ya estuvo bueno de que los traten como animales. Ahhh, muy importante, si haces el menor gesto para irte de este lugar y procurar por tu salud, te amenazan con meterte preso!”, reveló.

“Lo siento mucho por mis amigos que idolatran Cuba, pero esta es la realidad del sistema de salud de la isla. Ya basta de mentiras. Yo quiero a mi familia sana y salva tal como entraron”, expuso.

Hace tan solo unos días, otra cubana señalaba la situación deplorable de un centro de aislamiento también en La Habana, pero en la localidad de Casablanca, cercana al hospital Luis Díaz Soto, conocido como Naval.

La mujer compartió imágenes de bandejas llenas de desperdicios de comida, violando cualquier norma de higiene en un centro donde precisamente debería destacarse en ese aspecto.

La Habana vive por estos días la peor situación epidemiológica desde el inicio de la crisis sanitaria por la pandemia. De los más de 3000 casos acumulados en Cuba, casi 2000 corresponden a la capital.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó 47 nuevos contagios, de los cuales 39 se identificaron en La Habana. Hasta este martes, el país acumula 3093 personas infectadas. La víspera, el organismo informó una cifra récord de 93 casos positivos, de los que 76 residían en la capital.