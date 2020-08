Pelosi dice que el Gobierno y los demócratas están a "kilómetros de distancia" en acuerdo sobre ayudas económicas por coronavirus

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el miércoles que los demócratas y el Gobierno mantienen posiciones muy distantes en relación con cualquier acuerdo sobre nuevas ayudas económicas en respuesta al coronavirus.

"Estamos a kilómetros de distancia", dijo la principal demócrata de la Cámara baja en una entrevista con MSNBC. "Nos separa un abismo (...), pero al final tendrán que sentarse a la mesa", añadió.

Pelosi ha reiterado los llamamientos demócratas para que la Casa Blanca "se acerque a un punto medio". "Hasta que estén listos para hacerlo, no sirve de nada sentarse en una habitación y dejar que nos digan que los estados deben ir a la bancarrota", declaró al citado medio.

La demócrata aseguró además que los republicanos también parecen divididos entre ellos sobre las medidas de estímulo.

Este miércoles, arribó a su quinto día la ruptura de conversaciones entre la Casa Blanca y los principales demócratas del Congreso sobre cómo ayudar a millones de estadounidenses que sufren las consecuencias económicas del coronavirus.

Las conversaciones sobre un nuevo paquete se rompieron el pasado viernes. Los puntos de conflicto incluyen la cantidad de ayuda por desempleo, los aportes a los gobiernos estatales y locales, el dinero para la reapertura de las escuelas y otros asuntos.

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, por su parte, dijo que puede que no haya un acuerdo al que llegar con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Cuando se le preguntó si el acuerdo era todavía posible, Mnuchin dijo a Fox Business Network: "No puedo especular. Si los demócratas están dispuestos a ser razonables y hay un compromiso. Si los demócratas están enfocados en la política y no quieren hacer nada que vaya a tener éxito con el presidente, no habrá un acuerdo".

La pandemia de coronavirus ha sido particularmente dañina en Estados Unidos, donde se han reportado más de 5.16 millones de casos de COVID-19 desde el inicio de la crisis, y donde el virus ha dejado más de 164 mil fallecidos.

Orden ejecutiva para liberar ayuda económica por coronavirus

La pasada semana, la Casa Blanca advirtió que elaboraba un decreto sobre protecciones por desalojos y beneficios para desempleados, que destrabaría la ayuda económica estancada en el Congreso.

El presidente Donald Trump firmó finalmente el sábado una orden ejecutiva para extender los beneficios del desempleo con pagos semanales de $400 dólares.

En total, el mandatario suscribió cuatro órdenes ejecutivas para revitalizar la economía del país luego del tranque en el Congreso de su nuevo plan para enfrentar el coronavirus.

Primero, sostuvo que la asistencia por desempleo pudiera alcanzar los $400 dólares semanales, en lugar de los $600 por semana que se repartieron hasta julio. Esa nueva ronda de asistencia se extendería hasta el 27 de diciembre.

Trump también firmó este sábado un segundo mandato que otorga una exención de impuestos sobre la nómina a los estadounidenses que ganan menos de $100 000 dólares por año, anunció la página de La Casa Blanca en Twitter.

Es decir, se diferirán de agosto a diciembre los pagos de nómina al Seguro Social y al Medicare a los trabajadores que tienen ingresos inferiores a $100 000 dólares, para que estos puedan apreciar un incremento temporal en sus cheques mensuales.

Una tercera orden protegerá a los estadounidenses de los desalojos y también firmó un decreto en favor de los estudiantes, con lo cual se extendería hasta el 31 de diciembre la posibilidad de diferir los pagos de los préstamos estudiantiles federales.

A finales de julio, el jefe del despacho oval dijo que quería que el próximo paquete de ayuda para los afectados por el coronavirus fuera "muy generoso", con pagos de cheques de estímulo que potencialmente podrían superar los 1200 dólares, aunque no dio cifra exacta.