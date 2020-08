Policía detiene violentamente a pareja de activistas cubanos en una tienda de La Habana

Agentes de la policía cubana detuvieron violentamente a una pareja de activistas en una tienda de La Habana.

El suceso tuvo lugar cerca de las 9 de la mañana de este miércoles, cuando la activista Eralidis Frómeta entró a una tienda situada cerca del Zoológico de la avenida 26, a comprar un paquete de pollo, dos botellas de vino seco y dos de Vinagre, y una militante del Partido Comunista que vigilaba la cola llamó a un policía para que la detuvieran por hacer la cola para revender los alimentos.

El esposo, Lázaro Yuri Valle Roca, contó en el canal de YouTube de DELIBERA que este suceso se debió a que Eralidis y él habían tenido una discusión con esta señora, por ser cómplice con la administración de la tienda y esconder los productos para darle otro uso y no el que está establecido de venderlo a la población.

En otro video publicado por DELIBERA, puede verse que los activistas y varias personas más se enfrentan a los organizadoras de las colas por esconder los productos en venta. "Es una falta de respeto lo que tienen con el pueblo", se les oye decir.

En las imágenes de la detención compartidas en el canal de YouTube, se ve que el oficial agrede a la mujer de manera violenta, mientras su pareja acude a defenderla y muchas personas se congregan en el lugar.

"Los dos fuimos golpeados, en mi caso me pusieron la rodilla en el cuello, como sucedió en Estados Unidos con el caso de George Floyd al punto de casi desmayarme, las personas de la cola y transeúntes hasta los autos que transitaban por la avenida paraban por los gritos de las personas que le gritaban a los policías que me estaban sofocando y que estaba convulsionando", relató el esposo.

Luego los llevaron al Hospital Clínico Quirúrgico de 26 y no había un médico cirujano que hiciera el certificado de lesiones causadas. Luego la pareja se llegó a la estación policial de Zapata y C, pero se negaron a recibirlos al ver los golpes que presentaba el esposo en la cara y abdomen.

"Me llevaron nuevamente al Clínico de 26 y seguía sin aparecer el cirujano, entonces me llevaron para el Hospital Calixto García, allí me hicieron el certificado después de estar más de una hora esperando a que terminaran con varios casos urgentes que llegaron, una mujer que falleció debido a un accidente de tránsito y un hombre por accidente de trabajo. Todo este recorrido lo hice sin zapatos, que estaban en el maletero del auto junto con las cosas que había comprado mi esposa Eralidis", sostuvo.

"Debo alertar que no ha sido una casualidad este hecho, ya que el día anterior una parte del equipo de Delibera fuimos a rendir tributo a la Dama de Blanco CID, Julia Estrella Aramburo, fallecida mientras se le practicaba una cirugía de apendicitis. A las 9 de la noche fuimos liberados bajo los cargos de desacato, documentos que nos negamos a firmar", indicó el activista.