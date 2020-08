Trump retiene ayuda por coronavirus para bloquear intento demócrata para financiar elección

WASHINGTON, 13 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que su equipo rechaza el intento de los demócratas de incluir fondos para el Servicio Postal y para apuntalar la infraestructura para la elección en un nuevo proyecto de ley de alivio del coronavirus, después que prometió bloquear dinero para facilitar la votación por correo.

Los demócratas del Congreso acusaron a Trump de intentar dañar el Servicio Postal en un esfuerzo por mejorar sus posibilidades de ser reelegido en noviembre.

El mandatario republicano ha criticado el envío de votos por correo desde hace varios meses, por considerarlo como una posible fuente de fraude. No obstante, millones de estadounidenses -incluyendo a gran parte de los militares- han utilizado la oficina postal para emitir sus votos durante años.

Trump dijo que sus negociadores se han resistido a los pedidos de los demócratas de dinero adicional para ayudar a preparar la votación presidencial, de legisladores y a nivel local durante una pandemia que ha matado a más de 165.000 estadounidenses y ha planteado graves desafíos logísticos para organizar eventos como las elecciones del 3 de noviembre.

"Los ítems son la oficina de correos y los 3.500 millones de dólares para la votación por correo", dijo Trump a Fox Business Network, asegurando que los demócratas quieren darle a la oficina de correos 25.000 millones de dólares.

"Si no tenemos acuerdo, eso significa que no pueden tener el dinero, eso significa que no pueden tener votación universal por correo", añadió.

La cifra en cuestión es menos del 1% de la respuesta propuesta actual de cualquiera de las partes. Los republicanos del Senado han revelado una respuesta de 1 billón de dólares, mientras que la Cámara de Representantes controlada por los demócratas aprobó un proyecto de ley de 3 billones de dólares en mayo.

Los demócratas han acusado a Trump y su partido de intentar dificultar el voto de los estadounidenses, ya que las encuestas de opinión lo muestran detrás de su rival demócrata, el exvicepresidente Joe Biden.

"Este es un asalto a nuestra democracia y economía por parte de un hombre desesperado que está aterrorizado de que el pueblo estadounidense lo obligue a enfrentar lo que ha hecho todo lo que estuvo en su poder para escapar durante meses: responsabilidad por sus propias acciones", dijo el portavoz de la campaña de Biden, Andrew Bates.

Alrededor de uno en cada cuatro votantes estadounidenses emitió su voto por correo en 2016, y el propio Trump lo ha hecho.

Pero el mandatario y los republicanos han criticado los esfuerzos estatales para hacer que la votación por correo esté más ampliamente disponible, afirmando sin evidencia que podría conducir a un fraude generalizado. Expertos electorales dicen que la votación por correo es tan segura como cualquier otro método.

El equipo negociador de la Casa Blanca formado por el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y el jefe de gabinete, Mark Meadows, no se ha reunido con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y con el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en seis días.

Pelosi dijo que cualquier proyecto de ley de ayuda por el coronavirus debería incluir miles de millones de dólares para proteger no sólo el derecho al voto de los estadounidenses, sino también los servicios esenciales durante la pandemia, como el envío por correo de medicamentos recetados.

(Reporte de Patricia Zengerle y David Morgan, Reporte adicional de Andy Sullivan, Jason Lange, Lisa Lambert, Susan Heavey y David Shepardson, Escrito por Patricia Zengerle, Editado en Español por Manuel Farías)