Doctor Durán pide disculpas por el último reporte de muerte en Cuba por coronavirus

El Dr. Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología, comenzó su parte informativo sobre la situación epidemiológica del coronavirus en Cuba ofreciendo disculpas por un dato errado en el reporte de un fallecido en el día de ayer.

"Le pido disculpas a sus familiares, amigos y a toda la población. Está establecido ante una persona que se sospecha o está confirmado con la COVID-19 que se le realice necropsia. Se toma una muestra de tejido que se envía al laboratorio del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí. El resultado fue negativo", dijo Durán.

Teniendo en cuenta que este paciente no tenía antecedentes epidemiológicos, no tuvo contacto con casos confirmados y atendiendo a la evolución que tuvo la enfermedad de una forma rápida, el grupo de expertos del Ministerio de Salud Pública de Cuba para evaluar los fallecidos por COVID-19, determinó que la muerte del paciente no es consecuencia del coronavirus.

Este ciudadano murió a causa de otra enfermedad, no por la COVID-19 ni teniendo la COVID-19, sino por un grupo de complicaciones muy bruscas que conllevaron a ese desenlace.

Este paciente era una persona muy querida según indica el doctor Durán, quien hizo énfasis en que debía reparar esta información errada y ofreció sus condolencias a familiares y amigos del fallecido.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reporta en Cuba desde que se iniciaron los casos de la epidemia de coronavirus, 88 defunciones por la COVID-19.

Esta jornada el MINSAP reportó 56 nuevos casos positivos por coronavirus en Cuba. El total acumulado de casos es de 3229 personas.