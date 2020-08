J Balvin cuenta su experiencia con el coronavirus: "Siento que casi me mata, esto no es un juego"

El popular reguetonero colombiano, J Balvin, reveló en un video publicado en sus redes sociales que tuvo coronavirus y que "me tocó bien duro".

El artista urbano pasó la enfermedad en su casa de Medellín y quiso compartirles a sus seguidores "una de las experiencias de salud más difíciles que he tenido en mi vida".

"Sé que hay enfermedades muy poderosas y que hacen mucho más daño pero, sin duda alguna, el COVID-19 es algo que uno piensa que es un chiste, porque hay muchas noticias falsas, muchos cuentos, muchas historias políticas, pero el virus realmente existe y a mí sentí que casi me mata", contó.

El artista paisa pasó días con fiebre de 40, escalofríos, dolores, pérdida del olfato y el gusto y falta de oxígeno, pero sobre todo, el factor emocional de sentir que tienes algo que ha matado a tantas personas en tan poco tiempo afecta considerablemente y "no sabes cómo tu organismo va a reaccionar".

"Quería compartirlo con ustedes porque la pasé muy mal y veo en las redes sociales que hay personas que no tienen la necesidad de salir a trabajar y andan de rumba en rumba sintiéndose inmortales. Los que estamos entre los 15 y los 40 [años] creemos que somos inmortales, que nada nos pasa y que [el coronavirus] es una simple gripa, pues a más de uno de esos inmortales esa simple gripa les ha quitado la vida", recalcó.

Asimismo, J Balvin hizo un llamado de conciencia porque "podemos ser un arma bioquímica letal para que acabes con tu madre, con tu padre, con tu tío, con tu abuela".

"Yo en lo personal la pasé muy mal y les aseguro que no es un juego, esto es serio, pónganse tapabocas, gafas, lávense las manos y cuiden a su familia", pidió a sus seguidores.

Durante los Premios Juventud 2020, que se celebraron el 13 de agosto, J Balvin recibió el galardón al "Video con el mensaje más poderoso" con su tema Rojo, del álbum Colores.

"En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19, han sido unos días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó, y me tocó bien duro, así que por favor cuídense que esto no es un chiste", dijo tras recibir el premio.

