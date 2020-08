Egresados de un preunivesitario habanero lloran fallecimiento de un querido profesor de Física

Estudiantes de Instituto Politécnico (IP) Pablo De La Torriente Brau, en Miramar, La Habana, lamentaron la muerte de un querido profesor de Física al que varias generaciones de alumnos llamaron Peteco.

"Querido Profesor, gran maestro conocido por muchos alumnos y compañeros de la escuela actual y de etapas anteriores que pasaron por aquí. Jamás olvidaremos todas sus enseñanzas y todos aquellos buenos consejos que nos dio a todos nosotros alumnos y profesores. Lo vamos a echar mucho de menos amigos y familiares y por siempre le estaremos agradecidos", expresa una nota en la página de esa institución educativa en Facebook.

"Nos invade un gran dolor al estar aquí reunidos virtualmente despidiendo a un gran hombre y a un excelente Maestro a quien vamos a recordar siempre por esa gran sonrisa y buena vibra que en todo momento tenía, por esa manera de enseñar con amor y por el inmenso aprecio que sintió por todos. Nunca le olvidaremos, los que lo conocimos y compartimos con él, nuestro querido Maestro Peteco”, señala el texto, que ha sido comentado por más de un centenar de estudiantes.

Varios internautas que pasaron por las aulas del IP coincidieron en que "fue tremendo profesor y un excelente amigo y compañero".

Oneida Alvero Maranje, dijo que aunque han pasado 50 años desde que fue alumna del maestro, "aún conservo el recuerdo de esa mirada de un padre a sus hijos, su infinita entrega y su gran corazón, maestro de maestros, gracias profe nuestro gran Peteco".

Jonathan Pérez Morales recordó que el profesor siempre tenía "una sonrisa pintada en la cara, qué difícil era verlo molesto", comentó; mientras Leicy Cruz Mazón subrayó "donde quiera que me lo encontraba, me recordaba y sabía ubicar bien quienes eran los demás alumnos de mis años en el pre, conozco a otros que les sucedía lo mismo, es un detalle que siempre me llamó mucho de él, además de ser el Gran Peteco. En gloria estés profe querido".

Por su parte, Fidel Alejandro Cárdenas Rodríguez se entristeció con la noticia y dijo que para él "fue el mejor profesor que pasó por el Pablo de la Torriente, con su LEY de Petecus como la nombraba, el mejor profesor de Física sin discusión, sobre todo un buen amigo, siempre estarás presente".

Las expresiones de dolor por la muerte del profesor Peteco en Cuba llaman a reflexionar sobre la educación actual en la isla, donde las nuevas generaciones de maestros han sido criticadas y acusadas de falta de profesionalismo en medio de la crisis generalizada en el país.

Si bien la crisis de valores no afecta por igual a todos los profesores jóvenes, muchos padres coinciden en que sus hijos no tendrán un maestro para recordar con admiración en el futuro.

En enero circuló la denuncia de Yordanis Díaz, presidente de la Iglesia Cristiana Reformada, quien denunció que su hijo Abiut, de ocho años, fue agredido por su profesora debido a su fe. De acuerdo con el testimonio del papá, el abuso hacia el niño como represalia por su religión ha sucedido más de una vez. En una ocasión, fue humillado en público frente a sus compañeros por manifestar que creía en Dios. Otro día, la misma maestra le arrebató una pulsera que llevaba porque tenía el nombre de Jesús.

El pasado año varios profesores y funcionarios de la dirección provincial de educación de Sancti Spíritus fueron sancionados por fraude escolar, luego de conformar una red que vendía exámenes a 15 CUC.

Asimismo, la ética de varios maestros en La Habana ha sido cuestionada en varias ocasiones. En febrero último una madre denunció que la maestra de su hija les dejaba como tarea llevarle algún regalo.

Una vez, relata la mujer, la profesora dijo a los niños “tráiganme una nevera de tarea”. La madre, que pensó que se trataba de un trabajo escolar afirmó a CiberCuba: "me quedé ‘muda’ cuando llegué al aula con la nevera, que es de esas de poliespuma que me hizo un vecino, y la profe me dijo que ahora sí tenía dónde llevar agua y refresco para la playa en las vacaciones".

Por su parte, un electricista llamado Diego dijo que su hija de seis años estudia en Arroyo Naranjo, donde se ha vuelto "una costumbre" que un maestro pida un regalo para sí mismo como trabajo de clases.

Ante esta situación con los maestros -por lo regular más jóvenes- extendida a todas las provincias cubanas, el gobierno hizo un llamado y elevó los salarios en el sector para que maestros y profesores jubilados retornaran a las aulas a pesar de que algunos tienen una edad avanzada.

Luego de un aumento salarial implementado el pasado año y ante la crisis económica que atraviesan miles de personas ancianas y jubiladas en la isla, regresaron a las aulas más de 12 mil profesores, según informó Ena Elsa Velázquez Cobiella, la ministra de Educación.